Torneo Apertura: Boca 1-1 Gimnasia de Mendoza, el "Xeneize" necesita ganar

boca-claudio-ubeda-juan-roman-riquelme Claudio Úbeda busca el triunfo que le de la tranquilidad. Torneo Apertura: Boca-Gimnasia (M), duelo de necesitados Boca no viene del todo bien en el Torneo Apertura, sumó 8 puntos en 6 partidos, y si le sumamos que no disputó la fecha pasada llega más retrasado de lo que debería estar. En este momento está 9º en la zona A y una victoria lo podría ubicar en los puestos de clasificación. Para eso, Úbeda pondrá toda la carne en el asador.

Gimnasia de Mendoza tiene objetivos muy distintos, recién asciende y debe sumar la mayor cantidad de puntos para poder mantener la categoría. El conjunto mendocino suma 7 puntos en 7 partidos y eso lo deposita en el puesto 13º de la zona A, muy cerca de la última posición del grupo ya que solo son 15 en cada zona. Ahora tiene una difícil tarea, sumar un punto en la mítica Bombonera.

Boca-Gimnasia: Hora, TV y formaciones Boca y Gimnasia de Mendoza jugarán en la Bombonera esta tarde de sábado a partir de las 17:45hs y el partido se podrá ver por TNT Sports.

Las probables formaciones son las siguientes: Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Ubeda. Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Fabricio Lencioni, Fermín Antonini, Ulises Sánchez, Nahuel Barboza; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi. Embed Live Blog Post Final del primer tiempo, Boca 1-1 Gimnasia de Mendoza Live Blog Post Gol anulado por VAR Fuera de juego de Merentiel y gol anulado. Live Blog Post Goooooool de Boca, empata Merentiel a los 41 minutos Apareció "La Bestia", Merentiel le da a Boca el empate con un tiro cruzado abajo al lado del palo del arquero del conjunto mendocino. Live Blog Post Un Boca nervioso empieza a sufrir Boca no se repuso del gol y Gimnasia se le anima y lo hace sufrir, el lobo tuvo el segundo en dos oportunidades. Live Blog Post En el mejor momento de Boca pegó Gimnasia La gente ya empezó con el "movete Boca movete...." ya que no puede ser que pierda con el equipo mendocino, recién ascendido y con solo 2 triunfos en primera. En el mejor momento de Boca hizo el gol Gimnasia. Live Blog Post Goooool de Gimnasia En un córner que gano de contra metió el cabezazo Paredes y puso el 1-0 sorpresivo para Gimnasia de Mendoza. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anntopanetta/status/2027853922220593611&partner=&hide_thread=false Luciano Paredes anticipa a todos los jugadores de Boca en el primer palo que parecieran chocarse entre ellos. Marchesin, no sale a cortar, estático bajo los 3 palos.Concatenación de errores en elgol de Gimnasia de Mendoza pic.twitter.com/9KzhqolrYk — Anto Panetta (@anntopanetta) February 28, 2026 VER + Live Blog Post Boca mejor pero no lastima Sobre 10 minutos de juego Boca tiene la pelota y ataca, es mejor pero no genera peligro. Con Bareiro, Merentiel y Janson en cancha Boca no puede abrir el marcador. Live Blog Post Arrancó el partido Live Blog Post Gimnasia quiere repetir el 1-5 de 1978 En 1978 se enfrentaron en La Bombonera por el Nacional de ese año. Boca venía de ser campeón de América y del Mundo, pero a Gimnasia de Mendoza no le importó, le propinó una goleada histórica en el mítico estadio del "Xeneize", fue un 5 a 1 para la historia y ahora sueña con algo parecido. Live Blog Post Las probables formaciones Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Ubeda. Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Fabricio Lencioni, Fermín Antonini, Ulises Sánchez, Nahuel Barboza; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi. VER + Live Blog Post Los números de Boca y Gimnasia de Mendoza El Xeneize suma 8 puntos y disputó 6 partidos de los cuales ganó 2, empató 2 y perdio 2, con 5 goles a favor y 4 en contra. Gimnasia suma 7 piuntos y disputó 7 partidos, de los cuales ganó 2, empató 1 y perdió 4, con 4 goles a favor y 9 en contra. VER +