Torneo Apertura: Boca 1-1 Gimnasia de Mendoza, el "Xeneize" necesita ganar

Leandro Paredes festeja el gol de Gimnasia ante Boca en La Bombonera.

FOTO por ALEJANDRO PAGNI / AFP
Boca necesita ganarle a Gimnasia de Mendoza para acomodarse en la tabla de posiciones.

Boca, que no jugó la fecha pasada por y tiene un partido menos, será local del recién ascendido Gimnasia de Mendoza y debe ganar.

28 de febrero de 2026 - 17:19

EN VIVO

Claudio &Uacute;beda busca el triunfo que le de la tranquilidad.

Torneo Apertura: Boca-Gimnasia (M), duelo de necesitados

Boca no viene del todo bien en el Torneo Apertura, sumó 8 puntos en 6 partidos, y si le sumamos que no disputó la fecha pasada llega más retrasado de lo que debería estar. En este momento está 9º en la zona A y una victoria lo podría ubicar en los puestos de clasificación. Para eso, Úbeda pondrá toda la carne en el asador.

Gimnasia de Mendoza tiene objetivos muy distintos, recién asciende y debe sumar la mayor cantidad de puntos para poder mantener la categoría. El conjunto mendocino suma 7 puntos en 7 partidos y eso lo deposita en el puesto 13º de la zona A, muy cerca de la última posición del grupo ya que solo son 15 en cada zona. Ahora tiene una difícil tarea, sumar un punto en la mítica Bombonera.

Boca-Gimnasia: Hora, TV y formaciones

Boca y Gimnasia de Mendoza jugarán en la Bombonera esta tarde de sábado a partir de las 17:45hs y el partido se podrá ver por TNT Sports.

Las probables formaciones son las siguientes:

Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Ubeda.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Fabricio Lencioni, Fermín Antonini, Ulises Sánchez, Nahuel Barboza; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Final del primer tiempo, Boca 1-1 Gimnasia de Mendoza

Gol anulado por VAR

Fuera de juego de Merentiel y gol anulado.

Goooooool de Boca, empata Merentiel a los 41 minutos

Apareció "La Bestia", Merentiel le da a Boca el empate con un tiro cruzado abajo al lado del palo del arquero del conjunto mendocino.

Un Boca nervioso empieza a sufrir

Boca no se repuso del gol y Gimnasia se le anima y lo hace sufrir, el lobo tuvo el segundo en dos oportunidades.

En el mejor momento de Boca pegó Gimnasia

La gente ya empezó con el "movete Boca movete...." ya que no puede ser que pierda con el equipo mendocino, recién ascendido y con solo 2 triunfos en primera. En el mejor momento de Boca hizo el gol Gimnasia.
Goooool de Gimnasia

En un córner que gano de contra metió el cabezazo Paredes y puso el 1-0 sorpresivo para Gimnasia de Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anntopanetta/status/2027853922220593611&partner=&hide_thread=false
Boca mejor pero no lastima

Sobre 10 minutos de juego Boca tiene la pelota y ataca, es mejor pero no genera peligro. Con Bareiro, Merentiel y Janson en cancha Boca no puede abrir el marcador.

Arrancó el partido

Gimnasia quiere repetir el 1-5 de 1978

En 1978 se enfrentaron en La Bombonera por el Nacional de ese año. Boca venía de ser campeón de América y del Mundo, pero a Gimnasia de Mendoza no le importó, le propinó una goleada histórica en el mítico estadio del "Xeneize", fue un 5 a 1 para la historia y ahora sueña con algo parecido.

Las probables formaciones

Los números de Boca y Gimnasia de Mendoza

El Xeneize suma 8 puntos y disputó 6 partidos de los cuales ganó 2, empató 2 y perdio 2, con 5 goles a favor y 4 en contra. Gimnasia suma 7 piuntos y disputó 7 partidos, de los cuales ganó 2, empató 1 y perdió 4, con 4 goles a favor y 9 en contra.

