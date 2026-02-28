Boca recibe a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera hoy (28/2) a las 17:45hs de Argentina por la fecha 8 del Torneo Apertura. El “Xeneize” no jugó la fecha pasada ya que Lanús, su rival de turno, debía jugar la Recopa Sudamericana con Flamengo, por eso llega con un partido menos y necesitado de sumar. Gimnasia recién asciende, así que debe sumar la mayor cantidad de puntos.
Torneo Apertura: Boca 1-1 Gimnasia de Mendoza, el "Xeneize" necesita ganar
Boca, que no jugó la fecha pasada por y tiene un partido menos, será local del recién ascendido Gimnasia de Mendoza y debe ganar.
EN VIVO
-
18:36
Final del primer tiempo, Boca 1-1 Gimnasia de Mendoza
-
18:31
Gol anulado por VAR
-
18:27
Goooooool de Boca, empata Merentiel a los 41 minutos
-
18:23
Un Boca nervioso empieza a sufrir
-
18:08
En el mejor momento de Boca pegó Gimnasia
-
18:04
Goooool de Gimnasia
-
17:56
Boca mejor pero no lastima
-
17:47
Arrancó el partido
-
17:32
Gimnasia quiere repetir el 1-5 de 1978
-
17:27
Las probables formaciones
-
17:24
Los números de Boca y Gimnasia de Mendoza
Torneo Apertura: Boca-Gimnasia (M), duelo de necesitados
Boca no viene del todo bien en el Torneo Apertura, sumó 8 puntos en 6 partidos, y si le sumamos que no disputó la fecha pasada llega más retrasado de lo que debería estar. En este momento está 9º en la zona A y una victoria lo podría ubicar en los puestos de clasificación. Para eso, Úbeda pondrá toda la carne en el asador.
Gimnasia de Mendoza tiene objetivos muy distintos, recién asciende y debe sumar la mayor cantidad de puntos para poder mantener la categoría. El conjunto mendocino suma 7 puntos en 7 partidos y eso lo deposita en el puesto 13º de la zona A, muy cerca de la última posición del grupo ya que solo son 15 en cada zona. Ahora tiene una difícil tarea, sumar un punto en la mítica Bombonera.
Boca-Gimnasia: Hora, TV y formaciones
Boca y Gimnasia de Mendoza jugarán en la Bombonera esta tarde de sábado a partir de las 17:45hs y el partido se podrá ver por TNT Sports.
Las probables formaciones son las siguientes:
Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Ubeda.
Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Fabricio Lencioni, Fermín Antonini, Ulises Sánchez, Nahuel Barboza; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.
Deja tu comentario