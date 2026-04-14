China refuerza con Emiratos y Trump dice que JD Vance volverá a Islamabad

En Ormuz

El 1er. día completo del bloqueo estadounidense a los buques que hacen escala en puertos iraníes tuvo poca repercusión en el tráfico del estrecho de Ormuz el martes 14/04, con al menos 8 buques, incluidos 3 petroleros vinculados a Irán, cruzando la vía marítima, según mostraron los datos de transporte marítimo.

El presidente Donald Trump declaró al New York Post que una 2da. ronda de conversaciones con Irán podría tener lugar en Pakistán "en los próximos 2 días", luego de que la 1ra. ronda concluyera el fin de semana sin acuerdo.

"Deberían quedarse allí, en realidad, porque algo podría suceder en los próximos 2 días, y estamos más inclinados a ir allí", dijo Trump en una entrevista telefónica con un reportero del Post que permanecía en Islamabad.

Tras afirmar en una llamada inicial que era improbable que las conversaciones regresaran a Pakistán, el Post informó que Trump volvió a llamar minutos después para decir que era "más probable" que regresaran a Islamabad porque el jefe del ejército del país, Asim Munir, "está haciendo un gran trabajo".

Pedro Sánchez

En el Partido Comunista Chino se destacó también el encuentro de Xi con el Jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Xi le dijo a Sánchez que el mundo actual se encuentra enfrentado a la pugna entre el Estado de Derecho y el poder. La forma en que un país trata el Derecho Internacional y el Orden Internacional refleja

su visión del mundo,

su concepción del orden,

sus valores y

su sentido de la responsabilidad.

Durante la reunión con Sánchez, el presidente Xi reafirmó la necesidad de

impulsar un mundo multipolar equitativo y ordenado,

una globalización económica inclusiva y

universalmente beneficiosa, y

promover la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

Embed spanya Babakan Pedro Sanchez:



Uluslararas hukuku en çok srail ihlal ediyor.pic.twitter.com/MB7juChtam — Mahfil (@mahfildijital) April 14, 2026

Una advertencia concreta que explica lo de Xi

El mundo se enfrenta a una recesión global si el estrecho de Ormuz permanece cerrado durante el resto del año, declaró Ken Griffin, director ejecutivo de Citadel, una de las firmas de inversión (hedge funds) más grandes y exitosas del mundo.

“Supongamos que permanece cerrado durante los próximos seis a doce meses”, dijo Griffin en Semafor World Economy en Washington, DC. “El mundo terminará en recesión. No hay forma de evitarlo”.

Griffin afirmó que los países también harían una rápida transición hacia el uso de fuentes de energía renovables, como la nuclear y la eólica, junto con esfuerzos para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Añadió que el riesgo de recesión ya había aumentado debido a la crisis energética clásica que se está desarrollando actualmente.

El mayor riesgo de recesión no solo destruiría la demanda de bienes y servicios, sino que también obligaría a los bancos centrales a tomar decisiones muy difíciles, añadió. La principal de ellas: si un repunte inflacionario sería transitorio, dejando la política monetaria sin cambios; o si habría que subir los tipos de interés para mantener las expectativas de inflación bajo control.

“Este es un momento realmente muy, muy peligroso para la economía mundial, mientras lidiamos con las consecuencias de intentar asegurar una paz duradera en Oriente Medio”, dijo Griffin.

En respuesta a una pregunta sobre el impacto de la política exterior de la administración Trump en la imagen de Estados Unidos, Griffin afirmó que hubo repercusiones tanto positivas como negativas. El gobierno logró derrocar al líder venezolano con una "elegancia admirable", dijo, pero esto generó una "confianza excesiva" respecto a la implementación de un cambio de régimen en Irán.

“No comunicamos bien al mundo la campaña estadounidense en Irán”, declaró Griffin. “El imperativo moral que supone lo ocurrido en Irán en los últimos 50 días… no supimos abordar este tema con la estrategia adecuada ante el mundo, ni tampoco logramos el apoyo de nuestros aliados. Y creo que eso fue un error”.

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