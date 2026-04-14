El negocio de China, la solidaridad de Pichetto y el comunicado de las automotrices para "sobrevivir"

Cuenta también con el apoyo de los fabricantes de autopartes de los dos países, AFAC y Abipeças/Sindipeças.

Consideran que hay que acordar la continuidad del acuerdo de intercambio actual, que regula el comer­cio entre los dos paí­ses, y vence el 30 de junio de 2029, pero las cáma­ras recla­ma­ron que sea reno­vado más allá de ese período:

"Las ter­mi­na­les auto­mo­tri­ces deci­di­mos las inver­sio­nes con un hori­zonte mínimo de cinco años, de modo que para noso­tros el año 2029 es ya mismo", dijo en Automechanika el presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Gra­ziano, también ejecutivo de Stellantis.

Por su parte, el presidente de Anfavea, Igor Calvet, había denunciado la avanzada de las marcas chinas:

Hoy las auto­mo­tri­ces chi­nas no hacen nada, yo he ido a una misma inau­gu­ra­ción tres veces de la misma fábrica. No hacen nada, ni estam­pado ni pin­tura ni nada, sólo ensam­blan Hoy las auto­mo­tri­ces chi­nas no hacen nada, yo he ido a una misma inau­gu­ra­ción tres veces de la misma fábrica. No hacen nada, ni estam­pado ni pin­tura ni nada, sólo ensam­blan

El acuerdo en el Mercosur

Se le acaba el tiempo al Mercosur. "Las ter­mi­na­les auto­mo­tri­ces deci­di­mos las inver­sio­nes con un hori­zonte mínimo de cinco años, de modo que para noso­tros el año 2029 es ya mismo", dijo el presidente de Adefa, sobre la fecha en que vence el acuerdo en el Mercosur.

El ACE14 establece que los autos fabricados en Argentina y Brasil tienen que tener una integración de contenido regional de por lo menos el 50% para ser clasificados como Mercosur, lo que les permite importar unidades en ambos países sin pagar arancel alguno.

Ese acuerdo establece también que los vehículos provenientes de mercados externos deben pagar un 35% de arancel de importación extrazona, y hay acuerdo económicos que ambos países pueden hacer de manera individual, pero contenidos dentro de alguna forma de limitación o cupificación, que puede estar dada por un volumen de unidades, un monto anual máximo de comercio bilateral o una especificación técnica, como ocurre con el cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos que habilitó Argentina desde 2025 a 2029, coincidentemente o no, la fecha en la que vence el ACE14.

"La relación entre Brasil y Argentina es indispensable. No concibo la idea de elegir caminos diferentes. Solo hay un camino, que es caminar juntos, y sostener la complementariedad productiva que hemos construido por los últimos treinta años. Lo que nos preocupa es la incertidumbre. No sabemos cómo se dará mañana la relación, si los acuerdos como el ACE14 no los llegamos a tener cómo están hoy", dijo Igor Calvet.

El acuerdo, como se mencionó, vence en 2029, con lo cual, si no se produce ningún cambio, debería abrirse una etapa de libre comercio, lo que pondría en jaque a las industrias que vienen fabricando vehículos y autopartes en el Mercosur, por el avance que han tenido las marcas chinas en la región y la sobreoferta de vehículos que hay en el mundo, fruto de las restricciones que imponen el la Unión Europea y el T-MEC (el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, exNafta) principalmente a las unidades del gigante asiático.

Por esta razón, los empresarios de ambos países dieron un primer paso al reunirse la semana pasada, en el marco de la Automechanika Buenos Aires 2026, donde consensuaron el documento que es considerado el primer paso para redefinir el acuerdo bilateral.

image Igor Calvet, Cláudio Sahad, Rodrigo Pérez Graziano y Juan Cantarella, en la Automechanika 2026 en Buenos Aires. (Foto: AFAC)

Comunicado de prensa de Adefa, Anfavea, AFAC y Abipeças/Sindipeças

El sector automotor de Brasil y Argentina pone en marcha una agenda de convergencia

En el marco de Automechanika Buenos Aires 2026, las terminales automotrices y autopartistas de Argentina y Brasil coincidieron en que el futuro de la industria se decide hoy. Frente a la sobreoferta global y la disrupción tecnológica, se torna más importante que el Mercosur se posicione como una plataforma exportadora, para dejar de ser administradores del comercio y ser administradores de la producción.

Las cuatro entidades se reunieron y sellaron un acuerdo para continuar y profundizar el trabajo con una visión integral público-privada a los efectos de actualizar y fortalecer la Política Automotriz Bilateral – ACE 14 en un desafiante contexto global de transformación tecnológica y creciente competencia industrial y comercial.

Del encuentro participaron Claudio Sahad, presidente de ABIPEÇAS/SINDIPEÇAS, Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA; Juan César Cozzuol, presidente de AFAC; Igor Calvet, presidente de ANFAVEA y los equipos técnicos de las entidades.

Para no resignar participación en la captación de inversiones en las plataformas globales que se están definiendo, se acordaron principios para apuntalar la competitividad de la industria automotriz regional, que involucra a un mercado de 350 millones de personas, con un potencial de 5 millones de unidades de producción y que, en conjunto, concretó inversiones por más de U$D 22.000 millones en el último trienio.

Con una representación de 20% del PBI Industrial en Brasil y 8,40% en la Argentina, un comercio intrazona que representa entre el 55% y 70% de las exportaciones de MOI entre los países, el sector emplea en conjunto más de 1.930.000 personas de manera directa e indirecta.

Las entidades coincidieron que trabajar con una visión pragmática es una condición necesaria para potenciar la competitividad del bloque. El objetivo es claro: asegurar que antes del 2029 se establezcan nuevas reglas de juego para generar un ambiente propicio para el flujo de inversiones equilibradas que requiere la región.

Las entidades ABIPEÇAS/SINDIPEÇAS, ADEFA, AFAC y ANFAVEA representantes de la cadena de valor

automotriz de Brasil y Argentina, acordaron trabajar conjuntamente en una agenda para adecuar y

fortalecer la Política Automotriz Bilateral (ACE 14), en un contexto global de transformación tecnológica y creciente competencia comercial y tensiones geopolíticas.

En este contexto, presentan los puntos de convergencia sobre las siguientes cuestiones:

* Dar inicio al trabajo conjunto para focalizarse en una estrategia de especialización productiva que promueva el intercambio comercial a través de la complementación entre ambos países.

* Fortalecer la integración productiva regional a través del desarrollo de las respectivas cadenas de valor con procesos de inversión equilibrados y sostenibles.

* Impulsar políticas coordinadas que fomenten la competitividad y el desarrollo de tecnologías automotrices regionales, con el objetivo de generar un ámbito capaz de producir sistemas de autopartes de mayor complejidad.

* Avanzar en la armonización y reconocimientos recíprocos de reglamentos técnicos automotrices, incluidos los que aplican al mercado de reposición.

* Facilitar los procesos de manera fluida en las aduanas a ambos lados de la frontera.

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