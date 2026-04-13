PAMI: Inicia el paro nacional de médicos de cabecera y no atenderán a jubilados por 72 horas

Hasta ahora, la consulta presencial permitía sostener la actividad con un reconocimiento de hasta 140 atenciones mensuales. Con el nuevo esquema, ese ingreso desaparece, afectando de manera directa la viabilidad económica de los consultorios.

Desde APPAMIA aseguran que el valor fijado no alcanza a cubrir los costos básicos del ejercicio profesional, como alquileres, insumos y servicios. Por eso, proponen una cápita mínima de $6.500 como piso para sostener la actividad en condiciones dignas.

En tanto, reclaman la derogación inmediata de la resolución, un aumento general de las retribuciones y la reincorporación de profesionales cesanteados sin causa.

PAMI: Jubilados sin atención y clínicas al borde del colapso con estas prestaciones suspendidas

Advierten que, de mantenerse este esquema, no solo se verá afectado el trabajo médico, sino también la calidad de atención que reciben los afiliados.

La doctora Fernanda Scoccia, secretaria de género del gremio, precisó en diálogo con 'Página/12':

Los médicos de cabecera cobrarán exactamente la mitad a Los médicos de cabecera cobrarán exactamente la mitad

Puntualizó que, con la reducción del salario, es imposible mantener los gastos de servicios de un consultorio. "Con el doble, el gasto ya daba pérdida. Sin previo aviso, te lo reducen a la mitad. A los médicos les va a ser imposible afrontar los gastos fijos del consultorio con la mitad de lo que están ganando", sintetizó.

Al mismo tiempo, denunció que a los odontólogos les pagaron a mitad de marzo lo que les debían de ese mes y todavía no han cobrado diciembre. Por paciente cobran 374 pesos, "cuando un cartucho de anestesia vale mil y estás poniendo al servicio del paciente una aparatología de alta complejidad... Un consultorio odontológico cuesta millones de pesos. Entonces, se pierde la sustentabilidad del consultorio, los odontólogos no pueden comprar insumos para seguir trabajando".

"Así es imposible sostener la atención odontológica", sentenció. Los profesionales estaban "poniendo de su bolsillo" para poder mantener la atención con tres meses de atraso, pero ya no pueden. Por eso, explicó, los odontólogos están haciendo retención de tareas desde hace un mes.

Por su parte, Atilio Rossi, médico delegado de APPAMIA, explicó a la agencia cordobesa 'Cadena 3' que la situación se volvió crítica para el personal de primer nivel. "El médico de PAMI realmente ha llegado a una situación límite. Nos sentimos humillados y degradados en nuestro trabajo", señaló.

Un paro que agrava una situación ya crítica en el PAMI

Como se sabe el paro se suma a un contexto ya crítico de la obra social más grande del país, en el cual los prestadores arrastran desde hace meses problemas de pagos, demoras y condiciones contractuales que generan creciente incertidumbre.

Según se detalla en informes recientes del sector, la combinación de atrasos en los cobros y cambios en el esquema de financiamiento ha puesto en jaque a numerosos prestadores, con impacto directo en la atención.

En este contexto, la medida de fuerza no solo expresa un reclamo salarial, sino también una advertencia sobre el funcionamiento del sistema.

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Fuerte impacto en jubilados

Con millones de jubilados dependiendo del PAMI, la interrupción parcial de servicios durante tres días vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la atención primaria. Si bien se sostendrán las urgencias, la suspensión de consultas habituales y controles médicos afecta especialmente a pacientes con enfermedades crónicas o en seguimiento.

Desde APPAMIA señalaron que evalúan avanzar también por la vía legal para frenar la implementación de la resolución, mientras convocan a los profesionales a sostener el reclamo. El gremio concluyó que sin condiciones dignas para el ejercicio profesional, la calidad de la atención queda inevitablemente comprometida.

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