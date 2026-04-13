Importaciones de gas para el invierno: Se define la licitación clave y a rogar que el clima nos ayude

Precios arriba

Estrecho de Ormuz. El ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, ha instado a ambas potencias a mantener el compromiso de alto el fuego y ha ofrecido a su país como facilitador para un nuevo diálogo en los próximos días. Sin embargo, con el Estrecho de Ormuz bajo amenaza de bloqueo y los precios de la energía disparándose, el mundo observa con temor si el "momento oportuno" mencionado por Trump significará el inicio de una guerra total.

Como se mencionó esta desestatización se da en un escenario internacional devastador por el conflicto bélico que tiene cerrado el estrecho de Ormuz, por el que pasaba el 20% del GNL del mundo.

Por dicho cierre y por los daños estructurales en el complejo de Ras Laffan en Qatar, responsable de una quinta parte de la producción mundial de GNL, las cotizaciones internacionales se dispararon cerca de un 60%, y con proyecciones que amenazan a llevar su valor a US$20 por MBTU, justo cuando Argentina debe salir a comprar.

Incluso, analistas internacionales sostienen que los precios de la energía no volverán a los niveles previos al 28 de febrero por los daños físicos graves, dado que al menos 40 instalaciones energéticas en nueve países fueron alcanzadas, y su reparación tomará meses o años; por los costos de seguros que se dispararon, y por la prima de riesgo permanente que se traslada directamente al precio final.

En este contexto de gran incertidumbre, que un privado importe gas a un precio alto y volátil es de un riesgo potenciado por la incógnita sobre el precio al que podrá venderlo a distribuidoras, industrias y generadoras térmicas.

El riesgo de cortes de gas en el invierno

Consultado sobre las garantías de que el país no sufra interrupciones en el servicio (como ocurrió el invierno pasado con las estaciones de GNC), Juan Bosch, presidente de Saesa, una empresa de comercialización y "soluciones" de suministro de gas y energía renovable, trazó un panorama de cautela:

Es algo poco alentador que en 2026 digamos esto, pero va a depender de la meteorología Es algo poco alentador que en 2026 digamos esto, pero va a depender de la meteorología

Gas: Como todos los inviernos, las industrias sufren recortes en sus suministros.

A la escasez global de GNL se suma un problema interno de infraestructura y reconfiguración de rutas. Con el declive de la Cuenca Norte —que pasó de inyectar 24 millones de metros cúbicos diarios a escasos 2,5 millones—, el sistema de transporte nacional (TGN y TGS) está siendo forzado a redirigir los flujos históricos de gas, obligando a los usuarios a buscar nuevas soluciones logísticas a contrarreloj.

La importación de barcos

Vale recordar que en los inviernos de los últimos años, la Argentina osciló entre la importación de 56 barcos en 2021 a 27 el año pasado. El volumen importado disminuyó en los últimos dos años, debido a la entrada en uso del Gasoducto Perito Moreno, que achicó pero no eliminó la necesidad de importar GNL en invierno.

En millones de BTU, el mayor volumen se importó en 2020, pero en valor la cuenta más costosa fue la de 2022, cuando la importación de GNL insumió casi US$2.900 millones. En 2024 y 2025 la cuenta bordeó los US$700 millones anuales.

"Este año, importar 20 barcos, equivale a un volumen inferior a 10 días del consumo total promedio de Argentina. Pero algún impacto traerá el mayor costo por la guerra. El volumen de GNL que se importe, naturalmente, tendrá un precio superior al que se registró en inviernos pasados. El mayor impacto se verá en los costos de generación eléctrica y a los grandes usuarios de gas. Tettamanti fue muy clara al expresar que la prioridad de abastecimiento es para la demanda residencial y que los grandes consumidores deberán comprar GNL para asegurar su suministro en el pico de invierno", dijo Bosch para llevar un poco de calma.

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