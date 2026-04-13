En medio de una de las mayores crisis de seguridad energética global generada por la guerra en Medio Oriente, la Argentina avanza con la privatización de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) para este invierno. Calculan que serán necesarios 20 cargamentos de GNL, una cifra apenas inferior a los 27 buques del año pasado. Pero aún así, estiman que no hay garantías de que el país no sufra interrupciones en el servicio.
RIESGO DE CORTES
Importaciones de gas para el invierno: Se define la licitación clave y a rogar que el clima nos ayude
En medio de la guerra en Medio Oriente, está programada para hoy la apertura de las ofertas económicas para adjudicar el contrato este 21 del suministro de gas para el próximo invierno, cuando dependeremos del clima para que no haya cortes...
La licitación, impulsada por Energía Argentina (ENARSA), busca trasladar al sector privado la estratégica tarea de adquirir y comercializar el combustible durante los meses de mayor demanda. Y en ese proceso, este lunes 6/04, fue la recepción de las ofertas técnicas, conocidas como 'Sobre 1'.
Entre las interesadas en quedarse con la operatoria figuraron dos gigantes del mercado energético global: Trafigura y Naturgy.
Pero el esquema diseñado por el Ejecutivo contempla la selección de un único operador que coordinará toda la cadena logística en la terminal de Escobar, desde el arribo de los buques hasta la regasificación y distribución. Y que a diferencia de ENARSA, no cuentan con exenciones impositivas como el pago del Impuesto a las Ganancias o Ingresos Brutos, lo que introduce nuevas variables en la estructura de costos y en la competitividad de las ofertas.
Para ello, el próximo paso se dará hoy lunes 13/04 con la apertura de las ofertas económicas con miras a adjudicar el contrato el 21 de este mismo mes.
Precios arriba
Como se mencionó esta desestatización se da en un escenario internacional devastador por el conflicto bélico que tiene cerrado el estrecho de Ormuz, por el que pasaba el 20% del GNL del mundo.
Por dicho cierre y por los daños estructurales en el complejo de Ras Laffan en Qatar, responsable de una quinta parte de la producción mundial de GNL, las cotizaciones internacionales se dispararon cerca de un 60%, y con proyecciones que amenazan a llevar su valor a US$20 por MBTU, justo cuando Argentina debe salir a comprar.
Incluso, analistas internacionales sostienen que los precios de la energía no volverán a los niveles previos al 28 de febrero por los daños físicos graves, dado que al menos 40 instalaciones energéticas en nueve países fueron alcanzadas, y su reparación tomará meses o años; por los costos de seguros que se dispararon, y por la prima de riesgo permanente que se traslada directamente al precio final.
En este contexto de gran incertidumbre, que un privado importe gas a un precio alto y volátil es de un riesgo potenciado por la incógnita sobre el precio al que podrá venderlo a distribuidoras, industrias y generadoras térmicas.
El riesgo de cortes de gas en el invierno
Consultado sobre las garantías de que el país no sufra interrupciones en el servicio (como ocurrió el invierno pasado con las estaciones de GNC), Juan Bosch, presidente de Saesa, una empresa de comercialización y "soluciones" de suministro de gas y energía renovable, trazó un panorama de cautela:
A la escasez global de GNL se suma un problema interno de infraestructura y reconfiguración de rutas. Con el declive de la Cuenca Norte —que pasó de inyectar 24 millones de metros cúbicos diarios a escasos 2,5 millones—, el sistema de transporte nacional (TGN y TGS) está siendo forzado a redirigir los flujos históricos de gas, obligando a los usuarios a buscar nuevas soluciones logísticas a contrarreloj.
La importación de barcos
Vale recordar que en los inviernos de los últimos años, la Argentina osciló entre la importación de 56 barcos en 2021 a 27 el año pasado. El volumen importado disminuyó en los últimos dos años, debido a la entrada en uso del Gasoducto Perito Moreno, que achicó pero no eliminó la necesidad de importar GNL en invierno.
En millones de BTU, el mayor volumen se importó en 2020, pero en valor la cuenta más costosa fue la de 2022, cuando la importación de GNL insumió casi US$2.900 millones. En 2024 y 2025 la cuenta bordeó los US$700 millones anuales.
"Este año, importar 20 barcos, equivale a un volumen inferior a 10 días del consumo total promedio de Argentina. Pero algún impacto traerá el mayor costo por la guerra. El volumen de GNL que se importe, naturalmente, tendrá un precio superior al que se registró en inviernos pasados. El mayor impacto se verá en los costos de generación eléctrica y a los grandes usuarios de gas. Tettamanti fue muy clara al expresar que la prioridad de abastecimiento es para la demanda residencial y que los grandes consumidores deberán comprar GNL para asegurar su suministro en el pico de invierno", dijo Bosch para llevar un poco de calma.
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