Subsidios por estacionalidad: Electricidad en invierno, gas en verano

¿Tiene sentido subsidiar el gas en verano? La verdad que no, porque el consumo es bajo. ¿Y la energía eléctrica en primavera y otoño? Quizá haya que subsidiarla a ciertos grupos. El 60% de los hogares argentinos recibe subsidio de energía eléctrica. ¿Tiene sentido subsidiar el gas en verano? La verdad que no, porque el consumo es bajo. ¿Y la energía eléctrica en primavera y otoño? Quizá haya que subsidiarla a ciertos grupos. El 60% de los hogares argentinos recibe subsidio de energía eléctrica.

Cómo funcionan los subsidios

El subsidio estatal permite que los hogares de menores ingresos accedan a una tarifa reducida, componente de la factura junto con distribución, transporte e impuestos. Actualmente, los usuarios se agrupan en tres niveles:

Nivel 1 (ingresos altos) abona el costo pleno

Nivel 2 (ingresos bajos) y

Nivel 3 (ingresos medios).

Estas categorías se determinan según los ingresos declarados frente a la Canasta Básica Total (CBT) publicada por el Indec.

El Gobierno estableció que este invierno todos los usuarios cuenten con subsidios, incluidos los de ingresos altos.

La reducción de subsidios y la redefinición del esquema de asistencia figuran como los ejes de la estrategia energética oficial para el mediano plazo, en un contexto de fuertes restricciones fiscales.

