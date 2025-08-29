El secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González, adelantó que el Gobierno estudia modificar subsidios en las tarifas de energía para los hogares, como parte de un plan destinado a ajustar aún más las subvenciones. La propuesta contempla recortar total o parcialmente la asistencia al gas en verano y a la electricidad en invierno, cuando el consumo de cada servicio suele ser inferior. Así lo anticipó González el jueves durante una entrevista en el streaming Carajo.
SOLO EN ANÁLISIS
Subsidios por estacionalidad: Electricidad en invierno, gas en verano
La medida no se adoptará en el corto plazo, está en análisis. Lo adelantó el secretario coordinador de Minería y Energía. Aplicaría en invierno y verano.
En ámbitos oficiales reconocen que la medida no se adoptará en el corto plazo ni existe todavía una determinación concreta. “Son los principios sobre los que tendremos que ir optimizando el sistema”, publica el medio Infobae.
Daniel González señaló que la gestión de Javier Milei atraviesa un escenario complejo: debe aumentar tarifas y enfrentar los cortes de luz originados por años de desinversión en la red. Luego detalló una explicación razonable.
Más adelante se preguntó
Cómo funcionan los subsidios
El subsidio estatal permite que los hogares de menores ingresos accedan a una tarifa reducida, componente de la factura junto con distribución, transporte e impuestos. Actualmente, los usuarios se agrupan en tres niveles:
Nivel 1 (ingresos altos) abona el costo pleno
Nivel 2 (ingresos bajos) y
Nivel 3 (ingresos medios).
Estas categorías se determinan según los ingresos declarados frente a la Canasta Básica Total (CBT) publicada por el Indec.
El Gobierno estableció que este invierno todos los usuarios cuenten con subsidios, incluidos los de ingresos altos.
La reducción de subsidios y la redefinición del esquema de asistencia figuran como los ejes de la estrategia energética oficial para el mediano plazo, en un contexto de fuertes restricciones fiscales.
Más noticias en Urgente24
La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran
La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez
YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)
La fórmula de Vélez para recuperar cenizas de River: "Los hicimos sentir importantes"
Paró otra reconocida fábrica y dispuso vacaciones obligatorias a 300 trabajadores