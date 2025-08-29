Andisgate: Eduardo Kovalivker entregó su celular

Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, investigada en la causa de los audios de Diego Spagnuolo por presuntas coimas en ANDIS, se presentó esta tarde ante el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py para entregar su teléfono celular y cumplir con la orden de requisa que pesaba sobre él.
DÍAS DESPUÉS...
Lo hizo en compañía de su abogado, Martín Magram, que también representa a sus hijos, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, quienes hoy dirigen la compañía.
Eduardo, retirado del negocio y abocado a la escritura, estuvo en la fiscalía poco más de una hora, según informó La Nación.
El empresario se mostró confiado en que la investigación judicial ordene el “escándalo mediático” que rodea a una empresa que -dijo- “está en orden”.
A Eduardo Kovalivker lo buscaban desde la semana pasada pero se presentó este viernes (29/08). Habría alegado problemas de salud para justificar la demora.
Cabe destacar que los hijos de Eduardo entregaron sus celulares pero no dieron las claves para ingresar. Justamente en las últimas horas la empresa israelí Cellebrite le contestó al Ministerio Público Fiscal que no cuenta con la tecnología necesaria para abrir el teléfono Samsung de última generación que le secuestraron a Emmanuel Kovalivker.
Cellebrite es la desarrolladora de la herramienta UFED (dispositivo universal de extracción forense), que usan los investigadores en esta causa.
La tarea de “extracción forense” del contenido de los teléfonos la está haciendo la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), organismo del Ministerio Público Fiscal. Se la encomendó el fiscal del caso, Franco Picardi.
Jonathan Kovalivker entregó esta semana su celular, pero -como su hermano- sin la clave. Se trata de un IPhone. Fuentes de la investigación dijeron al diario La Nación que confían en que lograrán desbloquear este aparato porque está previsto que en el corto plazo la tecnología avance. Explican que cuando un celular no se actualiza (y en este caso no se va a actualizar), no incorpora las nuevas herramientas de seguridad y eso lo vuelve más vulnerable. Dicen que es cuestión de tiempo, pero que finalmente se va a conseguir.
Los Kovalivker son los dueños de la droguería Suizo Argentina, una de las empresas más importantes del país en el rubro de la distribución y almacenamiento de medicamentos e insumos de salud. La Justicia investiga si la empresa tenía un papel en la supuesta trama de coimas a la que se alude en las grabaciones de Spagnuolo.
