Trump cierra el USAID: Final para el "antro woke" que financió polémicas

"Bromeé con el presidente que tenía cuatro trabajos. Me dijo que le diera uno a mi amigo Russ Vought. Y así lo hice. […] Russ ahora está al mando para supervisar el cierre de una agencia que hace tiempo se descarriló", agregó.

USAID: al servivio de la agenda woke y para intervenir en soberanías externas

Durante la era Biden, la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) gastó millones de dólares en programas cuestionados —como historietas no binarias en LATAM, una "opera trans" en Colombia y en una investigación sobre virus en Wuhan—, a la vez que fue interfirió en asuntos de otros países.

Por ejemplo, se criticaron los viajes de la exdirectora del organismo, Samantha Power, a Moldaviam quien confesó que muchas veces estuvo allí para presionar sobre la necesidad de combatir la influencia rusa, asi como para apoyar a la presidenta Maia Sandu.

Hace algún tiempo, se consultó a Power si la USAID invirtió dinero para la lucha contra la influencia rusa, a lo que la exdirectora contesto afirmativamente, explicando que la organización siempre disponía de "fondos adicionales para Ucrania", con sumas de "decenas de millones de dólares", incluidos los destinados a Moldavia.

A principios de febrero, la administración Trump suspendió las actividades de USAID, y en marzo, el el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que el Gobierno había cancelado el 83 % de los programas de la agencia.

La administración de Donald Trump revisó uno por uno todos los gastos de la USAID y la acusó de haber actuado como unantro para esparcir la propaganda woke y malversar fondos públicos durante la gestión de Joe Biden.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la Casa Blanca encontró una larga lista de gastos absurdos de la USAID, la agencia estatal norteamericana encargada de distribuir la ayuda no-militar al exterior, a la que Trump considera como un mero ‘nido de ratas’ y un gastadero de recursos en vano.

Al respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló que la "USAID destinó 47.000 dólares para una ópera transgénero en Colombia y 32.000 dólares para una tira cómica transgénero en Perú".

La portavoz, de 27 años, la más joven en la historia de los Estados Unidos, tachó de "desquiciados" los programas de la USAID que incluían La "ópera transgénero".

"Estas son algunas de las prioridades desquiciadas en las que esta organización se está gastando la plata: 1,5 millones para promocionar el DEI —Diversity, equity, and inclusion— en Serbia, 70.000 dólares para la producción de un musical DEI en Irlanda, 47.000 dólares para una ópera transgénero en Colombia y 32.000 dólares para una tira cómica transgénero en Perú", sentenció Leavitt.

La USAID no ha rendido cuentas a los contribuyentes, mientras canalizaba ingentes sumas de dinero a los ridículos, y en muchos casos malintencionados, proyectos favoritos de burócratas atrincherados, sin supervisión

Lo extraño, según la portavoz, es que la millonaria financiación para la "opera trans" no pareció salir de USAID, sino del Departamento de Estado y su buró para el hemisferio occidental.

Según datos oficiales del DOGE, durante la administración de Joe Biden la USAID gastó:

1,5 millones de dólares para "promover la igualdad, la inclusión y la diversidad en los lugares de trabajo y las comunidades empresariales de Serbia";

70.000 dólares para "la producción de un ' musical DEI' [diversidad, equidad e inclusión] en Irlanda";

[diversidad, equidad e inclusión] en Irlanda"; 2,5 millones de dólares para "vehículos eléctricos para Vietnam" ;

; 47.000 dólares para "una 'ópera transgénero' en Colombia" ;

; 32.000 dólares para "un 'cómic transgénero' en Perú";

en Perú"; 2 millones de dólares para " cambios de sexo y 'activismo LGBT**' en Guatemala";

y 'activismo LGBT**' en Guatemala"; 6 millones de dólares para "financiar el turismo en Egipto" ;

; Financiación para "imprimir dispositivos anticonceptivos 'personalizados' en países en desarrollo".

"No sé ustedes, pero yo no quiero que mis impuestos vayan a esta porquería y creo que tampoco los estadounidenses. Eso fue lo que le pidió el presidente a Elon Musk. Que detecte y elimine esté fraude del gasto del gobierno federal", cerró la portavoz presidencial.

Según la administración de Trump, durante la gestión demócrata la USAID destinó 50 millones de dólares del presupuesto federal a un programa de distribución de preservativos (condones) en la Franja de Gaza.

USAID era "una bola de gusanos", según Trump y Musk

El gobiernod e Trump habló acerca de los "cientos de miles de dólares" que la USAID dirigió a "una organización sin ánimo de lucro vinculada a organizaciones terroristas, incluso después que un inspector general iniciara una investigación".

Las autoridades de Washington expusieron que la agencia USAID proporcionó alimentos "a combatientes afiliados a Al Qaeda en Siria", mientras que "cientos de millones de dólares eran para financiar canales de riego, equipos agrícolas e incluso fertilizantes utilizados para apoyar en Afganistán el cultivo sin precedentes de adormidera y la producción de heroína, en beneficio de los talibanes".

Asimismo, informaron que varios "millones" de dólares fueron asignados a la organización no gubernamental EcoHealth Alliance, que investiga la réplica de virus y que "participó en la investigación de un laboratorio de Wuhan", en China, la zona cero de la pandemia del COVID-19.

Elon Musk, el ex jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), acusó abiertamente a la agencia de financiar investigaciones de armas biológicas, incluido el laboratorio relacionado con la propagación del coronavirus.

El magnate tecnológico dijo que la USAID había invertido 53 millones de dólares en EcoHealth Alliance, anteriormente mencionada, que utilizó los fondos para apoyar la investigación sobre el manejo del coronavirus en un laboratorio de Wuhan.

"USAID es una organización criminal... son marxistas...es una bola de gusanos...Es hora de que muera", escribió Musk en X.

