La depresión es uno de los principales problemas que enfrenta el mundo. Este trastorno de salud mental puede afectar varios aspectos de la vida, como el trabajo, los estudios y la convivencia en el hogar. Sin embargo, aunque la depresión es un problema bastante conocido, no todos saben realmente cuáles son sus síntomas.
ADVERTENCIA
6 señales ocultas de que tienes depresión mayor, según expertos
Los problemas de salud mental se pueden manifestar de maneras sorprendentes. He aquí algunas señales sutiles de depresión clínica.
Algunas personas con depresión pueden creer que los síntomas depresivos son un cambio común del estado de ánimo, pero es distinto.
La depresión mayor, depresión clínica o trastorno depresivo mayor puede provocar señales de alerta sutiles y que a menudo se pasan por alto, o se asocian con otras afecciones.
De hecho, no se trata solamente de sentirse muy triste, vacío, inútil, desesperanzado, con culpa, o incluso irritable. Sino que, la depresión mayor puede provocar síntomas secretos que deben llamar la atención cuando se presentan por varios días.
"Un episodio depresivo es distinto de las variaciones habituales del estado de ánimo. Estos episodios abarcan la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos dos semanas", indica la Organización Mundial de la Salud (OMS)
En ese sentido, he aquí algunas señales sutiles de depresión clínica que nunca debes ignorar:
Cambios en el apetito
Bien sea tener más antojos de comida, o adelgazar sin estar haciendo dieta, los cambios en el apetito y en el peso corporal pueden ser una señal de que algo no anda bien.
La Clínica Cleveland incluye entre los síntomas del trastorno depresivo mayor el "aumento o disminución del apetito, lo que puede resultar en aumento o pérdida de peso".
Problemas de sueño
Los problemas de sueño pueden aparecer por muchos motivos, y no solamente por las preocupaciones o el estrés. Y es que, la depresión mayor también puede hacer que las personas tengan una peor calidad de sueño.
En algunos casos, de acuerdo con la Clínica Cleveland, se puede presentar dificultad para dormir o insomnio, mientras otras personas deprimidas mayor podrían dormir demasiado, algo que se conoce como hipersomnia.
Dificultad para concentrase
Es posible que la depresión clínica también provoque falta de concentración. ¿Qué significa?
Según la Clínica Mayo, durante un episodio de depresión, la gente puede experimentar "dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas".
Dolor corporal
Dolor de espalda, dolor de cabeza y dolor de estómago inexplicables también forman parte de los síntomas de depresión. El culpable de la relación entre la depresión y el dolor físico podría ser la inflamación corporal.
"Esto puede contribuir a que una persona con depresión experimente diversos tipos de malestar físico, como dolores de cabeza o de estómago", señala la Universidad de Harvard.
Falta de libido
La depresión mayor también puede afectar la vida sexual. Y es que, las personas con este trastorno podrían experimentar una disminución en el deseo sexual.
La Clínica Mayo dice que la depresión clínica provoca "pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales".
Lentitud
Asimismo, el trastorno depresivo mayor puede hacer que las personas se sientan más lentas para pensar, expresarse y moverse. A esto se agrega la falta de energía característica de esta condición.
La Clínica Cleveland lo menciona entre los síntomas de depresión mayor: "Habla lenta, disminución del movimiento y deterioro de la función cognitiva".
Finalmente, si sospecha que usted u otra persona podría tener depresión, es importante que busque ayuda y hable con un médico.
