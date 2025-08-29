6 señales ocultas de que tienes depresión mayor, según expertos

En ese sentido, he aquí algunas señales sutiles de depresión clínica que nunca debes ignorar:

Cambios en el apetito

Bien sea tener más antojos de comida, o adelgazar sin estar haciendo dieta, los cambios en el apetito y en el peso corporal pueden ser una señal de que algo no anda bien.

La Clínica Cleveland incluye entre los síntomas del trastorno depresivo mayor el "aumento o disminución del apetito, lo que puede resultar en aumento o pérdida de peso".

Problemas de sueño

Los problemas de sueño pueden aparecer por muchos motivos, y no solamente por las preocupaciones o el estrés. Y es que, la depresión mayor también puede hacer que las personas tengan una peor calidad de sueño.

En algunos casos, de acuerdo con la Clínica Cleveland, se puede presentar dificultad para dormir o insomnio, mientras otras personas deprimidas mayor podrían dormir demasiado, algo que se conoce como hipersomnia.

Dificultad para concentrase

Es posible que la depresión clínica también provoque falta de concentración. ¿Qué significa?

Según la Clínica Mayo, durante un episodio de depresión, la gente puede experimentar "dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas".

Dolor corporal

Dolor de espalda, dolor de cabeza y dolor de estómago inexplicables también forman parte de los síntomas de depresión. El culpable de la relación entre la depresión y el dolor físico podría ser la inflamación corporal.

"Esto puede contribuir a que una persona con depresión experimente diversos tipos de malestar físico, como dolores de cabeza o de estómago", señala la Universidad de Harvard.

Falta de libido

La depresión mayor también puede afectar la vida sexual. Y es que, las personas con este trastorno podrían experimentar una disminución en el deseo sexual.

La Clínica Mayo dice que la depresión clínica provoca "pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales".

Lentitud

Asimismo, el trastorno depresivo mayor puede hacer que las personas se sientan más lentas para pensar, expresarse y moverse. A esto se agrega la falta de energía característica de esta condición.

La Clínica Cleveland lo menciona entre los síntomas de depresión mayor: "Habla lenta, disminución del movimiento y deterioro de la función cognitiva".

Finalmente, si sospecha que usted u otra persona podría tener depresión, es importante que busque ayuda y hable con un médico.

