¿Qué pasa con el corazón cuando comes palta (aguacate) regularmente?

Estos beneficios del aguacate para la salud cardíaca, posiblemente, podrían deberse a que este alimento es rico en compuestos particularmente buenos para el corazón, como: ácido oléico, fibra, folato, potasio y magnesio.

¿Cómo afecta el aguacate al corazón?

Ahora bien, existe evidencia científica que respalda la idea de que comer aguacate frecuentemente puede proteger al corazón. La Universidad de Harvard menciona un estudio al respecto.

El trabajo incluyó más de 110.000 personas del Estudio de Salud de Enfermeras y el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud. Los participantes tenían entre 30 y 75 años.

Los investigadores evaluaron la dieta de los voluntarios con cuestionarios al inicio del estudio y luego cada cuatro años. Los participantes debían informar cuánta palta consumían y con qué frecuencia.

Durante los 30 años de seguimiento, se produjeron 9185 infartos y 5290 accidentes cerebrovasculares entre los participantes.

Los resultados del estudio mostraron que un mayor consumo de aguacate se asoció con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y enfermedad coronaria.

Específicamente, los que comieron dos porciones de palta semanales tenían un 16 % menos de riesgo de enfermedad cardiovascular y un 21 % menos de riesgo de sufrir un infarto o un problema relacionado con la enfermedad coronaria, en comparación con quienes rara vez consumían aguacate.

El Dr. Frank Hu, coautor del estudio y profesor Frederick J. Stare de Nutrición y Epidemiología en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard (HSPH), dijo: "Este estudio refuerza la evidencia que respalda los beneficios de las fuentes de grasas saludables como el aguacate para ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares".

¿Para qué sirve el aguacate?

Ayuda a dormir mejor

Reduce la grasa abdominal visceral

Es beneficioso para la vista

Mejora la salud digestiva

Ayuda a reducir el azúcar en sangre

Mejora la salud del cerebro

Ayuda a reducir el riesgo de cáncer

