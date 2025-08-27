La palta, también llamada aguacate, es un alimento cada vez más presente en la dieta de las personas. Y no es para menos. La palta es de gran valor nutricional y se le asocia con numerosos beneficios para la salud. Pero, ¿El aguacate es bueno para el corazón? Veamos.
ESTUDIO
¿Qué pasa con el corazón cuando comes palta (aguacate) regularmente?
Las manzanas no son las únicas que podrían ayudar a mantener alejado al cardiólogo. Descubre cómo afecta la palta a la salud del corazón.
¿La palta es buena para el corazón?
Por mucho tiempo se ha dicho que comer una manzana al día mantiene alejado al cardiólogo, pero todo parece indicar que el consumo regular de palta también podría hacerlo.
Hay varias maneras en que la ingesta de aguacate podría ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, estudios han encontrado que la palta puede contribuir a mantener bajo control los niveles de colesterol.
El colesterol alto es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Se asocia con mayor probabilidad de infartos y otras afecciones cardíacas.
También se ha descubierto que comer palta puede ayudar a regular la presión arterial alta, otro factor de riesgo de enfermedad cardiovascular.
Estos beneficios del aguacate para la salud cardíaca, posiblemente, podrían deberse a que este alimento es rico en compuestos particularmente buenos para el corazón, como: ácido oléico, fibra, folato, potasio y magnesio.
¿Cómo afecta el aguacate al corazón?
Ahora bien, existe evidencia científica que respalda la idea de que comer aguacate frecuentemente puede proteger al corazón. La Universidad de Harvard menciona un estudio al respecto.
El trabajo incluyó más de 110.000 personas del Estudio de Salud de Enfermeras y el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud. Los participantes tenían entre 30 y 75 años.
Los investigadores evaluaron la dieta de los voluntarios con cuestionarios al inicio del estudio y luego cada cuatro años. Los participantes debían informar cuánta palta consumían y con qué frecuencia.
Durante los 30 años de seguimiento, se produjeron 9185 infartos y 5290 accidentes cerebrovasculares entre los participantes.
Los resultados del estudio mostraron que un mayor consumo de aguacate se asoció con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y enfermedad coronaria.
Específicamente, los que comieron dos porciones de palta semanales tenían un 16 % menos de riesgo de enfermedad cardiovascular y un 21 % menos de riesgo de sufrir un infarto o un problema relacionado con la enfermedad coronaria, en comparación con quienes rara vez consumían aguacate.
El Dr. Frank Hu, coautor del estudio y profesor Frederick J. Stare de Nutrición y Epidemiología en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard (HSPH), dijo: "Este estudio refuerza la evidencia que respalda los beneficios de las fuentes de grasas saludables como el aguacate para ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares".
¿Para qué sirve el aguacate?
- Ayuda a dormir mejor
- Reduce la grasa abdominal visceral
- Es beneficioso para la vista
- Mejora la salud digestiva
- Ayuda a reducir el azúcar en sangre
- Mejora la salud del cerebro
- Ayuda a reducir el riesgo de cáncer
