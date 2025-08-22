Este es el ejercicio número 1 para personas con problemas de sueño

En el metaanálisis se incluyeron 30 ensayos controlados aleatorios con 2576 participantes.

Cuando los investigadores analizaron los datos, descubrieron que la práctica regular de yoga de alta intensidad es el ejercicio número 1 para mejorar el sueño.

De hecho, el yoga fue ganador entre otros ejercicios que también se han relacionado con mejoras en el sueño, como hacer caminata.

De acuerdo con el sitio especializado Science Alert, en el estudio también se tomaron en cuenta otras formas de ejercicio incluido: caminar, el entrenamiento de resistencia, el ejercicio combinado, el ejercicio aeróbico o los ejercicios tradicionales chinos, como el qigong y el tai chi.

"Este estudio indica que el yoga de alta intensidad, dos veces por semana, una duración de ≤ 30 minutos y una duración de 8 a 10 semanas, tiene el mayor efecto en la mejora de la calidad del sueño en personas con trastornos del sueño", escribieron los investigadores.

El estudio fue publicado en Sleep and Biological Rhythms.

Otros estudios muestran que el yoga ayuda a dormir mejor

Este hallazgo coincide con un estudio anterior que analizó la efectividad de diferentes intervenciones de ejercicio para mejorar la calidad del sueño y aliviar la gravedad del insomnio entre pacientes con insomnio.

Los resultados del estudio, publicado en 'BMJ Evidence Based Medicine', mostraron que los mejores ejercicios para las personas con insomnio eran yoga, taichí, y caminar o trotar.

El estudio encontró que el yoga, específicamente, produce un gran aumento en el tiempo total de sueño de 110,88 minutos, puede mejorar la eficiencia del sueño poco más de 15%, así como reducir el despertar después del inicio del sueño poco más de 55 minutos y acortar la latencia del inicio del sueño casi media hora.

Beneficios de practicar yoga

Reduce el estrés

Calma el dolor

Mejora la respiración

Combate la ansiedad

Aumenta la flexibilidad

Mejora el equilibrio

Ayuda a controlar el peso corporal

Potencia la fuerza

Mejora la circulación

Es bueno para el corazón

Reduce la presión arterial

Mejora la concentración

Es bueno para el cerebro

----------

Más noticias en Urgente24

Cómo tener pensamientos positivos, según experta en salud mental

Cuánta cantidad de proteínas necesitas realmente, según experto

6 alimentos para mantener la masa muscular después de los 50

El riesgo de cáncer de estómago disminuye 45% con esta dieta

Ricos en proteínas, vitamina B y más: ¿Por qué incluir champiñón y portobello a la dieta?