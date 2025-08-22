ONU oficializa la hambruna en Gaza: "Fracaso mundial" e Israel criminal

Sin embargo, el gobierno israelí lo desmiente por completo y sugiere que son puras "mentiras de Hamás blanqueadas por organizaciones con intereses particulares”. Además, el ministro de Defensa, Israel Katz, redobla la apuesta y vaticina que muy pronto “las puertas del infierno se abrirán en Gaza”, si Hamás no se desarma.

image Un grupo de palestinos espera por comida en Jan Yunis, en la Franja de Gaza. | GENTILEZA AFP

En ese sentido, Israel está muy lejos de un alto al fuego en Gaza, ya que hace pocos días ha aprobado un polémico proyecto para la construcción de más de 3.400 de viviendas en Cisjordania ocupada, territorio que la comunidad palestina considera como propio y que está en disputa con el estado hebreo, mientras su Ejército amplía su ofensiva en Ciudad de Gaza, a pesar de las críticas de la comunidad internacional.

La ofensiva en Ciudad de Gaza extiende el hambre

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), respaldada por la ONU, por primera vez confirma este viernes que hay hambruna en Gaza, a la vez que culpa al asedio y al bloqueo humanitario impuesto por Israel.

Tel Aviv se excusa diciendo que con el bloqueo se evita la entrada de financiación externa para Hamás, así como que la guerra es solo contra el terrorismo, pero, al parecer, no importan las esquirlas que martirizan a los civiles inocentes gazatíes.

Las agencias de noticias Reuters, AFP, The Guardian y Le Monde han viralizado desde hace varios meses la situación límite de la población civil palestina, de los médicos y de los periodistas, quienes ahora mismo tienen sus estómagos crujiendo de hambre y beben agua turbia para no morir, en medio de los estruendos de las bombas y el cierre de fronteras por la guerra.

image Blindados israelíes cerca de la frontera con Gaza. | GENTILEZA AFP

Algunos gazatíes más afortunados, a pesar de estar con bajo peso, están subsistiendo a base de alimentos no perecederos que la fuerza aérea de Jordania y Arabia Saudita les tiran desde el cielo; aunque solo les alcanza para una ración de comida por persona a la semana. Otro retiran su plato de comida semanal del puesto de distribución de la Fundación Humanitaria en Gaza, claro que eso si no mueren en el intento, dado los ataques israelíes.

Cifras de muertes en Gaza e Israel por la guerra y el atentado del 7/10

Hasta la fecha en Gaza, han muerto más de 62.000 palestinos , más de 157.000 han resultado heridos, medio millón está en riesgo de desnutrición y 227 personas, incluidos 112 niños, han muerto de hambre. Más de 2.000 han fallecido mientras trataban de buscar alimento.

, más de 157.000 han resultado heridos, medio millón está en riesgo de desnutrición y 227 personas, incluidos 112 niños, han muerto de hambre. Más de 2.000 han fallecido mientras trataban de buscar alimento. Mientras que del lado de Israel se reportan 1.200 fallecidos en el cruel atentado del 7/10/23 a manos de Hamás, así como 898 de sus militares han muerto en combate y en frentes colaterales, según Reuters. También de los 251 rehenes tomados por Hamás, muchos de ellos eran israelíes, y unos 75 ya murieron en cautiverio. Aún restan que sean liberados 50 ciudadanos, de los cuales se estiman siguen con vida solo 20.

"Este desastre podría haber evitado"

El director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, ha declarado este viernes que este desastre humanitario en Gaza "podría haberse evitado" sin "la obstrucción sistemática de Israel".

Esta es una hambruna que podríamos haber evitado si nos lo hubieran permitido. Pero los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel...Esta hambruna nos atormentará a todos Esta es una hambruna que podríamos haber evitado si nos lo hubieran permitido. Pero los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel...Esta hambruna nos atormentará a todos

image Desnutrición en Gaza | GENTILEZA THE ANGELES TIMES

Del mismo modo, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha asegurado que la hambruna declarada hoy en la Franja de Gaza es un fracaso de la "humanidad misma" y ha instado a un alto el fuego "inmediato", a la liberación de los rehenes y a un acceso humanitario "pleno y sin restricciones".

"Como potencia ocupante, Israel tiene obligaciones inequívocas bajo el derecho internacional, incluida la de garantizar el suministro de alimentos y medicinas a la población. No podemos permitir que esta situación continúe con impunidad", exige.

No hay palabras para describir el infierno viviente en Gaza. Es un desastre provocado por el hombre, una acusación moral y un fracaso de la humanidad misma No hay palabras para describir el infierno viviente en Gaza. Es un desastre provocado por el hombre, una acusación moral y un fracaso de la humanidad misma

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/antonioguterres/status/1958816495636545875?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1958816495636545875%7Ctwgr%5E2b875f0d20a3cb8f04c258d2bc23663e73071d76%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Fes%2FamC3A9rica-latina%2F20250821-colombia-varios-muertos-y-heridos-tras-explosiones-en-las-inmediaciones-de-una-base-aC3A9rea-en-cali&partner=&hide_thread=false Just when it seems there are no words left to describe the living hell in Gaza, a new one has been added: “famine”.



This is not a mystery — it is a man-made disaster, a moral indictment and a failure of humanity itself. Famine is not only about food; it is the deliberate… pic.twitter.com/1MYaxhJl4Z — António Guterres (@antonioguterres) August 22, 2025

Como Guterres, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, también ha acusado directamente al Gobierno de Israel de ser responsable de la hambruna.

"La hambruna declarada en la gobernación de Gaza es el resultado directo de las medidas adoptadas por el Gobierno israelí. Este ha restringido ilegalmente la entrada y distribución de ayuda humanitaria y otros bienes necesarios para la supervivencia de la población civil", ha agregado, aseverando que las muertes resultantes del hambre impuesta a los gazatíes también pueden considerarse "un crimen de guerra por asesinato intencionado".

Aviones de combate, tanques y drones de Israel continúan bombardeando el enclave palestino, e incluso, Ciudad de Gaza, en el marco de la nueva ofensiva anunciada hace una semana —aprobada por el Gabinete de Guerra de Benjamin Netanyahu— tras la viralización de la imagen de un rehén israelí cavando su propia tumba, uno de los tantos clips que son parte de la violencia psicológica de Hamás.

Hace siete días, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el plan de Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza, así como ampliar las zonas del asedio, el cual está en curso, y Hamás, por aquel entonces, le contestó sin rodeos que está “sacrificando" a los rehenes.

El actual asedio para tomar el control total de la ciudad de Gaza, así como ampliar las zonas de influencia en el enclave, está siendo criticado por altos mandos militares, la comunidad internacional y Hamás, que acusa a Israel de "sacrificar" a los rehenes para ampliar su ofensiva en el enclave, mientras una parte del propio gobierno israelí se indigna por el riesgo que esto implica para la vida de los veinte cautivos.

En ese sentido, altos oficiales militares israelíes y ex comandantes de alto rango le han advertido a Netanyahu que esto pone en peligro a los 20 rehenes que aún siguen con vida bajo las garras de Hamás, así como genera una marginación mundial de Israel, que ya enfrenta una indignación internacional por la hambruna deliberada de los palestinos.

En tanto, organizaciones de derechos humanos, inclusive las dos ONGs israelíes (B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos de Israel), han asegurado que el actual gobierno israelí está llevando a cabo un “genocidio” contra la población palestina al bloquear la ayuda humanitaria, la asistencia médica, así como abrir fuego a convoys con alimentos o realizar detenciones y torturas a personal médico y periodistas, quienes están sufriendo el mismo calvario que los civiles palestinos.

Sin ir más lejos, la comunidad internacional, tal como Francia y otros 17 países, también hacen un llamamiento mundial para presionar a Israel para que cese con los bombardeos y para que las naciones reconozcan formalmente al Estado palestino.

