Israel sobre Cisjordania Ocupada y Ciudad de Gaza genera resistencia mundial

“El Gobierno de Israel todavía tiene una oportunidad de evitar que el plan E1 avance. Les instamos a que retiren urgentemente este plan”, señala el comunicado de los 21 países, en el que también tildan el proyecto de "inaceptable violación flagrante del derecho internacional".

“La acción unilateral del Gobierno israelí socava nuestro deseo colectivo para la seguridad y la prosperidad en Medio Oriente. El Gobierno israelí debe detener la construcción de asentamientos en concordancia con la resolución UNSC 2334 y retirar sus restricciones sobre las finanzas de la Autoridad Palestina”, añade.

Una vez más, el gobierno de Netanyahu y sus funcionarios, según los 21 países, violan todos los convenios internacionales. En ese sentido, hace casi un año, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de las Naciones Unidas dictaminó que los asentamientos israelíes en Cisjordania “violan el derecho internacional” y exigió a Israel “detener los asentamientos y evacuar a los colonos”, así como reparar el daño causado a los palestinos afectados por la ocupación.

Más contenido en Urgente24

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga

Se confirmó el gran problema de Shein y Temu en Argentina: mucha preocupación

Se viralizó un video de Laura Soldano, la candidata espiritual de Javier Milei

Adorador extremo de la Motosierra, Javier Milei desafía a las instituciones

Independiente vs. U. de Chile: otra página oscura y violenta en el fútbol sudamericano