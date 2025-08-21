Israel ha aprobado un proyecto para la construcción de más de 3.400 de viviendas en Cisjordania ocupada, territorio que la comunidad palestina considera como propio y que está en disputa con el estado hebreo, mientras su Ejército amplía su ofensiva en Ciudad de Gaza, a pesar de las críticas de la comunidad internacional.
OFENSIVA EXPANSIVA
Israel sobre Cisjordania Ocupada y Ciudad de Gaza genera resistencia mundial
20 países exigen a Israel que retire la aplicación de su nuevo plan que dividirá aún más Cisjordania Ocupada. Pero Netanyahu no se da por aludido: continúa con su expansión y con el asedio en Gaza.
Tras conocerse la noticia del plan de expansión, los ministros de 21 países de la Unión Europea y otras partes del mundo lo tacharon de “inaceptable” y exigieron a Tel Aviv retirarlo porque violaría los convenios internacionales.
El proyecto de la construcción de más de 3.400 viviendas en Cisjordania ocupada, que dividiría Jerusalén Oriental de la ocupada, fue celebrado esta semana por ministro de Finanzas de Israel. El funcionario Bezalel Smotrich dijo que el proyecto de 'Asentamientos E' busca “enterrar la idea de un Estado palestino”.
Qué dice el comunicado conjunto de 21 países contra Israel por asediar a Cisjordania
En un comunicado conjunto, los ministros de l21 países, entre ellos España, Francia y Reino, así como la Alta Representante de la Unión Europea (UE), han exigido al gobierno de Benjamin Netanyahu que se retracte del proyecto de construcción en el área E1 que marginará aún más a la comunidad palestina, la cual viene siendo víctima de arrestos arbitrarios y asediosen las noches por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y de colonos judíos, los cuales tienen la orden de ampliar sus asentamientos.
Es que el nuevo proyecto de construcción de 3.400 viviendas en Cisjordania ocupada, expandirá los asentamientos judíos junto a Jerusalén Este, e impediría el acceso a la ciudad desde Cisjordania ocupada, dificultando así el establecimiento de un Estado palestino contiguo.
“El Gobierno de Israel todavía tiene una oportunidad de evitar que el plan E1 avance. Les instamos a que retiren urgentemente este plan”, señala el comunicado de los 21 países, en el que también tildan el proyecto de "inaceptable violación flagrante del derecho internacional".
“La acción unilateral del Gobierno israelí socava nuestro deseo colectivo para la seguridad y la prosperidad en Medio Oriente. El Gobierno israelí debe detener la construcción de asentamientos en concordancia con la resolución UNSC 2334 y retirar sus restricciones sobre las finanzas de la Autoridad Palestina”, añade.
Una vez más, el gobierno de Netanyahu y sus funcionarios, según los 21 países, violan todos los convenios internacionales. En ese sentido, hace casi un año, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de las Naciones Unidas dictaminó que los asentamientos israelíes en Cisjordania “violan el derecho internacional” y exigió a Israel “detener los asentamientos y evacuar a los colonos”, así como reparar el daño causado a los palestinos afectados por la ocupación.
