Mujeres minangkabau: Matriarcado Islam en Sumatra

Al mismo tiempo, relata que los hombres son los responsables de llevar el alimento a la mesa. Asimismo, tienen la obligación de plantar árboles ( de coco, mango o aguacate) antes de casarse, para poder obtener ingresos. Una vez que se casan, no viven con su esposa, sino en un hogar aparte.

Las casas tradicionales minangkabau (llamadas rumah gadang) son ocupadas por las mujeres del clan y sus hijos, mientras que los hombres no se mudan permanentemente allí y, en lugar de eso, siguen viviendo en el hogar de su madre o su clan y visitan a su esposa ( "visiting marriage" o "matrimonio visitante").

image Mujeres de la comunidad Minangkabau en Indonesia | GENTILEZA Shutterstock

Además, los varones de una familia se encargan del cuidado de los niños, especialmente de sus sobrinos. De hecho, su rol más importante suele ser como tío materno (mamak), ya que él es responsable de los hijos de su hermana dentro del clan, lo que refleja la importancia del linaje materno.

En cuanto a su religión, la minangkabau creen en Mahoma, ya que son musulmanes sunitas, como la gran mayoría en Indonesia, por lo que realizan prácticas islámicas como la oración diaria (salat), el ayuno en Ramadán, lectura del Corán y la peregrinación a La Meca (si pueden).

Sin embargo, combinan el Islam, que llegó al archipiélago en el siglo XIII por el flujo de mercaderes otomanos que traían pimienta y oro, con su tradición cultural (adat)

Ellos lo explican con un dicho tradicional:

Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (La tradición se basa en la ley islámica, y la ley islámica se basa en el Corán)

