Hace algunos días Gimena Accardi decidió romper el silencio y confesó que le había sido infiel a Nicolás Vázquez, sus dichos de inmediato generaron repercusión y generaron múltiples opiniones y una de las que no pasó por alto fue la de Sabrina Rojas quien se compadeció con la actriz.
¿ES UNA CUESTIÓN DE GÉNERO?
Sabrina Rojas defendió a Gimena Accardi tras admitir que fue infiel
Luego de que la actriz confesara la infidelidad hacia Nicolás Vázquez, Sabrina Rojas instaló el debate y cuestionó que se la criticó por el hecho de ser mujer.
En diálogo con Los Profesionales de Siempre, la conductora de Pasó en América lo llevó al terreno del género y dijo: "Cuando el hombre es infiel empiezan a fijarse más en la cornuda y empiezan a ir a buscar la corunda y empiezan a ver qué le pasa a la cornuda, que poner el foco en el infiel".
Sin embargo, señaló que en esta ocasión una gran parte decidió criticar a la artista y "se trataba todo de una manera más seria". "Cuando tratamos infidelidades de los hombres sin pensar que hay una mujer que está su casa enterándose de una noticia horrible a veces lo tratamos con gracia, nos reímos", sumó posteriormente visiblemente molesta.
"Esta vez todo se había puesto más serio, creo que tenía que ver con eso, con que era una chica la que había sido infiel", agregó y consideró: "Un hombre no lo va a reconocer jamás. Jamás se va a hacer cargo de decir: 'Sí, la lastima. Bueno, sí me equivoqué'".
Sabrina Rojas siguió la bajada de línea de Georgina Barbarossa
Es preciso recordar que Georgina Barbarossa fue una de las primeras en hablar al aire a favor de Gimena Accardi luego de su confesión.
"No debería estar dando explicaciones porque las únicas explciaciones que tenía que dar eran a Nico y ya se las di", había explicado la reconocida actriz. Al tratar el tema en A la Barbarossa no se privaron de opinar y hablar al respecto de sus dichos.
Rocío Marengo y Analía Franchín no tardaron en alzar la voz y referirse al comportamiento que tomó el actor quien después de confirmar que le había sido infiel le dijo que el engaño no la definía como persona.
Fue en ese entonces que la conductora apuntó contra el protagonista de la obra teatral "Rocky": "¿Chicos, ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? Dejenmé de joder". Ante el asombro del resto de la mesa, añadió más tímidamente: "No sabemos, entonces por eso no se puede juzgar".
