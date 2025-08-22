Sabrina Rojas defendió a Gimena Accardi tras admitir que fue infiel

Sabrina Rojas siguió la bajada de línea de Georgina Barbarossa

Es preciso recordar que Georgina Barbarossa fue una de las primeras en hablar al aire a favor de Gimena Accardi luego de su confesión.

"No debería estar dando explicaciones porque las únicas explciaciones que tenía que dar eran a Nico y ya se las di", había explicado la reconocida actriz. Al tratar el tema en A la Barbarossa no se privaron de opinar y hablar al respecto de sus dichos.

Rocío Marengo y Analía Franchín no tardaron en alzar la voz y referirse al comportamiento que tomó el actor quien después de confirmar que le había sido infiel le dijo que el engaño no la definía como persona.

Fue en ese entonces que la conductora apuntó contra el protagonista de la obra teatral "Rocky": "¿Chicos, ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? Dejenmé de joder". Ante el asombro del resto de la mesa, añadió más tímidamente: "No sabemos, entonces por eso no se puede juzgar".

