En las últimas semanas, un video que se viralizó en redes sociales mostró a Nico González, delantero de la Selección Argentina, muy cerca y a los besos con la actriz y conductora Sabrina Rojas en un boliche porteño. El clip causó un revuelo inmediato ya que, en ese momento, González estaba en pareja con la modelo Paloma Silberberg.
POLÉMICA
Nico González se separó de su novia tras el escándalo con Sabrina Rojas
La relación entre el futbolista de la Selección Argentina y la modelo llegó a su fin en medio de rumores y viejas polémicas con Sabrina Rojas.
Las redes de Paloma se llenaron de mensajes y críticas por la supuesta infidelidad. Ella reaccionó con ironía, publicando una foto en la que se la veía disfrutando un trago, dejando entrever que confiaba en su pareja. Por su parte, Sabrina Rojas negó la situación en su programa Pasó en América y hasta pidió que la dejaran “conocer gente en paz”.
Este jueves, el periodista Fede Flowers reveló en la 107.9 que la historia llegó a su fin: “Están separadísimos. Se bloquearon y ya no se pueden ni ver”. Según el panelista, la ruptura es reciente y se produjo pese a que el 5 de julio compartieron un viaje a EuroDisney, donde convivían y mostraban una imagen de pareja consolidada.
El quiebre definitivo entre Nico González y su novia
Flowers detalló que Paloma eliminó de sus redes todas las fotos con González, incluso las de aquel viaje. “Borró absolutamente todas las imágenes. Ese video con Rojas, que en su momento tomó con humor, parece que sí le afectó. Fue el detonante para que la relación se termine. Entró la bala”, aseguró.
González y Silberberg mantenían una relación estable y compartían su día a día en Europa, donde el jugador desarrolla su carrera profesional. Sin embargo, el escándalo mediático habría acelerado un desgaste previo, llevando al distanciamiento definitivo.
Por ahora, ninguno de los protagonistas se pronunció públicamente sobre la ruptura. Mientras tanto, en redes sociales los seguidores de ambos no dejan de especular sobre las causas reales y si habrá alguna reconciliación en el futuro.
Más contenido en Urgente24:
Los países a los que los argentinos pueden ingresar sin visa en 2025
Chau Ley de Nietos: Fecha límite para tramitar la ciudadanía española
El paraíso de las aceitunas que pocos conocen en Argentina
La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear
Aerolínea reconocida habilita localizador de equipaje para pasajeros