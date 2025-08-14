Nico González se separó de su novia tras el escándalo con Sabrina Rojas

Las redes de Paloma se llenaron de mensajes y críticas por la supuesta infidelidad. Ella reaccionó con ironía, publicando una foto en la que se la veía disfrutando un trago, dejando entrever que confiaba en su pareja. Por su parte, Sabrina Rojas negó la situación en su programa Pasó en América y hasta pidió que la dejaran “conocer gente en paz”.