'Red Sonja': El reboot de un clásico de fantasía épica que divide opiniones

En síntesis, a pesar de algunos destellos visuales y actuaciones llamativas, la película no logra generar una inmersión emocional ni épica coherente, convirtiéndose más en un ejercicio visual que en un homenaje sólido al personaje. La decisión final de Red Sonja de recorrer el mundo en lugar de buscar justicia familiar termina reforzando esa sensación de desconexión narrativa.

La historia de Red Sonja: Ícono del feminismo y la cultura

Red Sonja no nació del todo del escritor Robert E. Howard. La versión que conocemos fue moldeada por Roy Thomas y Barry Windsor-Smith, basada en Red Sonya de Shadow of the Vulture. Desde su debut en los cómics en 1973, Sonja se transformó en un ícono del feminismo dentro de la fantasía, con su icónico traje de malla que, pese a ser poco práctico y algo sexualizado, terminó inspirando incontables disfraces de cosplayers.

image El personaje, nacido en los cómics de los 70, se convirtió en ícono del feminismo y la fantasía. La película recuerda su legado, aunque no logra reflejar su esencia.

Wendy Pini, creadora de Elfquest, es un ejemplo de cómo la heroína trascendió el cómic y se convirtió en un referente de cultura. Y Red Sonja, pasando por diversas editoriales como Marvel y Dynamite Entertainment, sobrevivió a décadas de cambios, reinvenciones y polémicas, explorando universos alternativos, manteniendo la brutalidad característica y eliminando elementos problemáticos de sus orígenes. La esencia de Red Sonja siempre fue la resiliencia y la lucha contra la injusticia, no el guion torpe de un filme puntual.

Hoy, el reboot es más un recordatorio de un legado que merece respeto que un nuevo estándar del género. Red Sonja podría haber sido la heroína que revitalizara el cine de espada y brujería, pero termina siendo un eco plástico de los 80: brillante en la superficie, vacía en su núcleo. La verdadera Red Sonja aún se mantiene vigente en los cómics y en la imaginación de sus seguidores, donde su espada nunca deja de brillar.

