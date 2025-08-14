Somos Buenos Aires: Desarrollo y seguridad, temas de Julio Zamora

“Dialogamos con los comerciantes sobre el horizonte futuro de Benavídez y la necesidad que tenemos de que continúe esta tarea de gestión que venimos realizando durante estos años. Estuvimos hablando con los vecinos y vecinas, contándoles las obras que tenemos como los teatros, la pista de atletismo y el futuro Hospital Municipal de Alta Complejidad para Adultos; trabajos que van a mejorar sustancialmente a todas las localidades de nuestra comunidad”.

Durante la reunión, Zamora destacó

las bases políticas sobre las que trabaja la coalición y

mencionó las obras de infraestructura en materia de salud, cultura, deporte y educación que lleva adelante la comuna.

zamora1 Julio Zamora en Benavídez.

La Seguridad

Julio Zamora También recibió a dirigentes de Somos Buenos Aires para darles su enfoque sobre el trabajo realizado en el Municipio de Tigre en materia de seguridad

En el Centro de Operaciones Tigre (COT), Zamora se reunió con candidatos de los 24 distritos de la 1ra. Sección Electoral Bonaerense.

Zamora y los dirigentes de Somos Buenos Aires se reunieron en el Comando de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM). Él explicó a la comitiva en las herramientas tecnológicas que aplican tales como la inteligencia artificial y los drones. También recorrieron la central de cámaras, el Laboratorio de Análisis de Imágenes Criminológicas y la oficina del Ciber COT.

Luego, todos visitaron, el nuevo Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular inaugurado recientemente.

zamora manes3 Reunión frente al nuevo Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular de Tigre.

“Desde Somos Buenos Aires buscamos seguir trabajando en materia de seguridad, algo que nos viene reclamando la comunidad en las diferentes localidades que visitamos. Desde Tigre realizamos una inversión histórica que permite que este modelo de gestión sea reconocido a nivel país”, señaló el jefe comunal.

Luego de visitar el COT, los dirigentes de Somos Buenos Aires recorrieron el nuevo Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular "Dr. Genaro Serantes" en Tigre centro que cuenta con camas de alta complejidad; 4 quirófanos de última generación y 1 flamante angiógrafo digital que permite obtener imágenes en tiempo real del sistema vascular.

Tigre ya cuenta con

23 centros de atención primaria del distrito;

3 hospitales de diagnóstico inmediato (HDI) de Don Torcuato, Benavídez y Tigre centro;

hospitales oftalmológico y odontológico y

el Sistema de Emergencia Tigre (SET).

Además, construye un Hospital de Alta Complejidad, con 456 camas de internación y una superficie cubierta de 14.800 m2.

Incendio sofocado en el Puerto de Frutos

Un hecho ocurrió que demuestra la importancia del sistema de cámaras de seguridad en la prevención de infortunios.

Las cámaras del COT permitió impedir una tragedia, con la participación del cuartel de bomberos del centro de la ciudad, Defensa Civil, Tránsito, SET y personal de la Prefectura Naval Argentina.

El Sistema de Protección Ciudadana del Municipio pudo impedir que se propagara un incendio en un local comercial situado en el Puerto de Frutos.

Las cámaras de la central de monitoreo divisaron un foco ígneo en un comercio ubicado en la dársena de uno de los puntos turísticos más visitados del distrito. Así se activó el protocolo, que contó con la rápida asistencia del personal permitió extinguir las llamas que alcanzaron dos locales que comercializaban artículos altamente inflamables, como mimbre y fibrofácil.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

tigre puerto de frutos

