MODO vs Mercado Pago: Pulseada por ver quién se queda con los pagos en el exterior

Brasil será el primer mercado de MODO

Fuentes del sector confirmaron que Brasil será la primera escala y que el objetivo es que esté listo para el verano, momento clave para el turismo. Luego se sumarán Uruguay y Paraguay, aunque sus sistemas aún no están tan desarrollados.

En Uruguay, por ejemplo, MODO colabora con “TOKE”, una billetera local que busca replicar el modelo argentino de interoperabilidad QR. En Paraguay, la infraestructura aún es incipiente, por lo que se prevé que la integración sea más lenta.

¿Podré pagar en el exterior con mi billetera virtual argentina?

El nuevo sistema permitirá a los argentinos pagar en comercios del exterior usando su billetera virtual MODO y fondos en cuenta, sin necesidad de dólares físicos o criptomonedas. También está previsto que los comercios argentinos puedan cobrar a turistas extranjeros usando la billetera que tengan en su país.

Esto implica que un viajero brasileño, por ejemplo, podrá abonar en Argentina escaneando un QR con PIX, de la misma manera en que un argentino podrá hacerlo en Río de Janeiro con MODO.

Mercado Pago también prepara sus movimientos

Mientras MODO avanza con el QR Mercosur, Mercado Pago sigue ampliando su ecosistema. Su alianza con PayPal World ya le permite ofrecer pagos internacionales en países clave, y no se descarta que pronto se expanda a otros mercados.

Además, la compañía analiza obtener licencia bancaria en Argentina, ya sea solicitando una nueva o adquiriendo una entidad existente. Esta jugada podría acercarla a MODO y COELSA en el plano corporativo, algo impensado hasta hace pocos años.

Competencia internacional: Revolut, Prex y otros jugadores

La carrera por los pagos internacionales no será solo entre MODO y Mercado Pago. Revolut, el neobanco europeo más grande, está a punto de desembarcar en Argentina con su fuerte propuesta de pagos transfronterizos y cambio de divisas competitivo.

Por su parte, Prex ya ofrece una interoperabilidad regional destacada. Permite que un argentino tenga cuenta en Uruguay, transfiera dólares y pague en Montevideo con beneficios impositivos.

mercado pago modo 2.jpg

Impuestos y desafíos para el pago internacional

Expertos advierten que el gran desafío para el éxito de los pagos internacionales será la carga impositiva en Argentina. Los altos tributos encarecen las operaciones y pueden desincentivar el uso de medios digitales por parte de los turistas.

“Habrá que generar incentivos claros para que tanto locales como extranjeros usen estas billeteras virtuales para pagos internacionales”, señalan analistas del sector.

Con la conexión a PIX y la expansión prevista a Uruguay y Paraguay, el QR Mercosur podría convertirse en un estándar regional. Incluso, se evalúa su integración a Project Nexus, la iniciativa global del Banco de Pagos Internacionales para reemplazar al sistema SWIFT con redes de pagos instantáneos.

Si esto ocurre, billeteras como MODO y Mercado Pago podrían operar no solo en Sudamérica, sino también en países como China, India o Singapur, marcando un antes y un después en la historia de los pagos digitales en la región.

