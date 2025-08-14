Alaska, el contacto directo entre Trump y Putin: "Si la reunión es mala me voy a casa"

Esta reunión prepara el terreno para la segunda reunión. Esta segunda reunión será muy importante, porque será una reunión en la que se llegará a un acuerdo Esta reunión prepara el terreno para la segunda reunión. Esta segunda reunión será muy importante, porque será una reunión en la que se llegará a un acuerdo

La reunión del viernes, ha asegurado, es "como un partido de ajedrez". "Esta reunión prepara el terreno para la segunda reunión, pero hay un 25% de probabilidades de que no sea un éxito", agrega. Asimismo, se muestra predispuesto ha imponer sanciones adicionales a Rusia si en la reunión de este viernes en Alaska no se alcanza al menos una tregua de 60 días.

Trump amenaza en público a Rusia, pero se abraza en silencio con Putin

A un día de la cumbre en Alaska entre Trump y Putin, la secretaria de prensa de Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado que el mandatario estadounidense no estaría evaluando imponer nuevas sanciones contra Moscú.

"Una de las mejores cosas del estilo de negociaciones del presidente Trump es que es muy sabio al no difundir movimientos que pueda o no hacer en el futuro y, por supuesto, el presidente tiene muchas herramientas a su disposición que podría usar si es necesario, pero siempre ha dicho que la diplomacia y la negociación son su principal forma de esperar poner fin a esta guerra", ha declarado la vocera durante este jueves (14/08/25).

image Activistas con máscaras de Trump y Putin y un mapa de Ucrania, en una protesta en Berlin | GENTILEZA EFE

Sin embargo, la semana pasada, Trump elevó el arancel del 25% al 50 % sobre las importaciones provenientes de India en reprimenda porque compró gas a Rusia. Días antes, ya había advertido que sancionaría a los socios comerciales del Kremlin, en un intento por desbaratar la máquina de guerra rusa para obligar a Putin a un alto al fuego.

Reunión de Zelensky y la UE en Berlín, la contracumbre de Alaska

El miércoles (13/08/25)., los líderes de Europa se reunieron en Berlín con el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para brindarle su apoyo en medio de la marginación de Trump a Kiev en la cumbre de Alaska de este viernes, en la que se debatirán los territorios ucranianos, así como el final de la guerra, sin la presencia de las autoridades ucranianas.

Desde la capital alemana, el bloque europeo, junto a Zelensky, efectuó una videollamada con el presidente estadounidense Donald Trump, al que le exigieron que, en la reunión bilateral con Putin, garantice el salvaguardo de los intereses de Kiev.

Claramente, la presión de Europa, ocurre tras que Washington anticipara que ambas partes del conflicto ruso-ucraniano deberán hacer “concesiones territoriales”. Este jueves, Trump volvió a decirlo.

“Nadie puede ser engañado por Rusia, necesitamos más presión para lograr la paz, necesitamos más sanciones no solo de EE. UU., sino también de Europa”, sostuvo Zelensky en la rueda de prensa junto al canciller alemán, Friedrich Merz, en Berlín.

Friedrich Merz también instó al líder de la Casa Blanca a defender los intereses de seguridad de Europa en la pronta reunión de este viernes en Alaska, así como manifestó que, aunque Ucrania está dispuesta a negociar sobre cuestiones territoriales, "el reconocimiento legal de la ocupación rusa no está en debate".

Donald Trump prometió ese mismo miércoles que habría "consecuencias muy graves" contra Rusia si acaso su líder, Vladímir Putin, no accede a un alto al fuego tras la reunión de Alaska. Pero, este jueves, ha anticipado que negociará "concesiones territoriales y sobre fronteras" con su par ruso.

