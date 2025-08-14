Reforma laboral: El proyecto que crea un contrato único y elimina la indemnización

Afiliciación sindical

El texto también plantea una reforma sindical que incluye libre afiliación y desafiliación, eliminación de la obligatoriedad de aportes y cuotas salvo acuerdo expreso, y apertura a la competencia entre múltiples sindicatos en un mismo sector, suprimiendo la personería gremial exclusiva.

En materia de resolución de conflictos, el proyecto establece un procedimiento administrativo de conciliación obligatorio con un plazo máximo de 30 días, y fija que los juicios laborales posteriores no podrán extenderse más allá de los 180 días hábiles.

Según Gerardo Milman -autor del proyecto-, el objetivo es “reemplazar un sistema rígido y costoso que expulsa a trabajadores hacia la informalidad” por uno que brinde previsibilidad y fomente la contratación. En los fundamentos, el legislador cita experiencias internacionales como el modelo de flexicurity de Dinamarca y el seguro de cesantía en Chile, y sostiene que la propuesta permitiría “aumentar la formalización, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad”.

De aprobarse, la ley entraría en vigencia 90 días después de su publicación en el Boletín Oficial y coexistiría con el régimen actual por un período transitorio de cinco años.

El proyecto completo a continuación:

