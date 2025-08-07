San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, se venera cada 7 de agosto, especialmente en Argentina donde existe una ferviente devoción a su santidad, y al que usualmente se le pide o se le agradece por un empleo y plato de comida en la multitudinaria peregrinación a su santuario del barrio de Liniers, el más emblemático del país.
VIDA Y OBRA
El milagro de San Cayetano: Santo Patrono del Pan, la Paz y el Trabajo
Nacido como Gaetano de Thiene, llegó al mundo el 1 de octubre de 1480, en Vicenza, Italia. Fue el primogénito del conde Gaspar de Thiene, y de María di Porto, un matrimonio de la alta alcurnia.
A sus 3 años, lamentablemente, quedó huérfano de padre. Ante esta situación, la viuda del conde, su madre, se encargó expresamente de su educación y la de sus dos hermanos, inculcándole el amor fraterno y su fé en Dios.
Influenciado por el título nobiliario de su difunto padre, Gaetano estaba destinado a una carrera prestigiosa en la política o la curia. Por eso decidió formarse en Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Padua, donde finalmente se graduó con honores.
Más tarde, el joven Gaetano (Cayetano) se trasladó a Roma, donde trabajo en la Curia y como el secretario privado del papa Julio II, conocido como el “Papa Guerrero”, un apodo que pintaba su fuerte temperamento que lo llevó a ponerse una armadura y liderar al Ejército en el campo de batalla para las campañas militares en Bolonia, Perugia y Rímini.
En 1516, resultado de una introspección profunda, Cayetano se ordenó como sacerdote en la flor de su madurez a sus 36 años. Asimismo, durante todo su sacerdocio, en base a un acto de altruismo motivado por el amor cristiano y la caridad, dejó todos los lujos y vivió como pobre.
Su vida sacerdotal, hasta la fecha de su muerte el 7 de agosto de 1577 a sus 66 años de edad, estuvo signada por la caridad —promovió la iniciativa de Montes de Piedad para proteger a los pobres de la usura—, el servicio a los enfermos y fundó hospitales, así como cofundó Orden de los Teatinos (1524) para renovar el espíritu sacerdotal y para promover el voto de pobreza como regla fundamental.
"Si Dios me concede la gracia de poner ante los ojos de los sacerdotes seculares una familia claustral de clérigos religiosos, espero que la inocencia de éstos, su pobreza, su modestia, la santidad de su vida, harán el vicio odioso y moverán a los demás a la práctica de la virtud", dijo Cayetano, una frase que resume su visión espiritual dedicada a la caridad y que fue extraída de Cartas y escritos ascéticos de San Cayetano de Thiene (1977).
Cuándo llegó su canonización y su milagro en Venecia
Cayetano de Thiene, conocido como San Cayetano, fue beatificado el 8 de octubre de 1629 por el papa Urbano VIII y canonizado el 12 de abril de 1671 por el papa Clemente X. Ambos pontífices se basaron en una serie de milagros, como el de Venecia.
El santo patrono del pan y del trabajo, durante su juventud, visitó una enferma en un hospital de Venecia, a quien le estaban por apuntar una pierna a causa de una gangrena. Entonces, se acercó a su cama, le sacó la venda, le besó la pierna y le hizo la señal de la cruz. Al día siguiente, los médicos ya hablaban del milagro de San Cayetano: la mujer se había curado por completo.
