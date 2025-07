Terremoto en Rusia y 'sismos' en Casa Rosada: Milei en el Anillo de Fuego

Lo de Mariano Cúneo Libarona con Tim Ballard sigue, 24 horas después, sin explicación oficial. Y ya hay pedidos de juicio político . Parece que los principales medios (Clarín, La Nación, Infobae, no se enteraron... aunque Cúneo Libarona fue TT -tendencia- todo el día en X).

En el mercado, las cosas no van mejor: el dólar se le escurre al equipo económico y este miércoles (30/07) el mayorista rozó los $1.315 mientras el oficial marcó $1.325. La desconfianza del mercado no cede y la demanda de cobertura no afloja ni aunque suban las tasas hasta el techo.