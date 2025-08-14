Netanyahu aprovecha la crisis hídrica de Irán: "Sed de agua como sed de libertad"

"Así que aquí está la gran noticia: en cuanto su país sea libre, los mejores expertos israelíes en agua inundarán cada ciudad iraní aportando tecnología y conocimientos de vanguardia. Ayudaremos a Irán a reciclar el agua; ayudaremos a Irán a desalinizarla", declaró Netanyahu en el video.

Entonces, les promete agua y ayudarlos con la "libertad" una vez que estén "libres de la tiranía".

Al respecto, la experta en Irán y editora en jefe de The Foreign Desk, Lisa Daftari, dijo que el mensaje de Netanyahu era "una clara señal política envuelta en ayuda humanitaria".

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias

La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio

"Karina Milei tenía un tarifario: un posteo de Javier costaba US$ 500.000".

Festeja Luciana Rubinska (ESPN) la decisión de TyC Sports con Ariel Rodríguez