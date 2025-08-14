El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no se suelta a Irán, a quien se la tiene jurada por haber estado detrás del atentado del 7 de octubre y patrocinador del terrorismo en Medio Oriente: por eso lanzó el asedio de 12 días contra su programa nuclear. Ahora, el líder de Likud promete a viva voz solucionar la crisis hídrica que azota el país persa, pero bajo una condición.
SÓLO PROMESAS
Netanyahu aprovecha la crisis hídrica de Irán: "Sed de agua como sed de libertad"
Benjamín Netanyahu apela a los disidentes del régimen de Irán en medio de la crisis hídrica que sufre el país y promete ayudarlos con el agua y la "libertad" una vez que estén "libres de la tiranía".
El premier judío, aprovechándose de la actual escasez de agua en Irán, así como de gas y electricidad, producto de la mala gestión gubertamental y debido a los meses de alta demanda, apareció en un video, dirigido al pueblo iraní, en el que comparó “la sed de agua” con “la sed de libertad” y se comprometió a darle soluciones si lo ayudan a derrotal al régimen del ayatolá.
Netanyahu, quien, de hecho, cuando lanzó la Operación León Ascendente contra el programa atómico persa manifestó al pueblo iraní que Israel no quiere que corra su sangre —porque con los "oprimidos"—, este jueves comparó el trato que el régimen le da a sus ciudadanos con la lucha de Israel contra él , diciendo: "Sus dictadores les imponen la tiranía y la pobreza, tal como nos imponen la guerra a nosotros".
Netanyahu evoca a los oprimidos de Irán y les promete "agua"
En el clip, si bien Benjamín Netanyahum el premier judío, no llamó directamente a que el pueblo iraní iniciará una revolución, los animó a que efectuarán un levantamiento contra el régimen del ayatolá. Es que, desde el advenimiento al poder del ayatolá tras el derrocamiento del gobierno de los Shá, en Irán se persigue a los opositores, las disidencias y se condena muerte
En ese sentido, Netanyahu instó al pueblo oprimido a que pateé el tablero, a través de un incentivo: Israel los ayudará con la actual crisis hídrica que sufren.
"Así que aquí está la gran noticia: en cuanto su país sea libre, los mejores expertos israelíes en agua inundarán cada ciudad iraní aportando tecnología y conocimientos de vanguardia. Ayudaremos a Irán a reciclar el agua; ayudaremos a Irán a desalinizarla", declaró Netanyahu en el video.
Entonces, les promete agua y ayudarlos con la "libertad" una vez que estén "libres de la tiranía".
Al respecto, la experta en Irán y editora en jefe de The Foreign Desk, Lisa Daftari, dijo que el mensaje de Netanyahu era "una clara señal política envuelta en ayuda humanitaria".
