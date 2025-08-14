El Merval se desangra y Supervielle lidera la caída (-12%)

Los bonos en pesos también cerraron con bajas generalizadas, con el AL30 cayendo -1,27% y el GD35 retrocediendo -1,30%, evidenciando que la presión vendedora abarcó tanto la deuda hard-dollar como la local.

image

Dólar en calma

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró a $1.314 con una baja mensual acumulada del -4,3%, mientras que el oficial terminó en $1.325 (-4% en el mes). El dólar MEP se ubicó en $1.324,73 (+0,5%), el MEP LEDE avanzó 0,9% hasta $1.322,72, y el contado con liquidación (CCL) quedó en $1.325,22 (+0,4%).

image

El dólar tarjeta se mantiene en $1.722,50, todavía como la referencia más alta para consumos en moneda extranjera.

Factores que presionan al mercado

La rueda de hoy se enmarca en un escenario de desconfianza hacia la deuda del Tesoro, que viene de una licitación con financiamiento neto negativo. El Tesoro dejó sin renovar alrededor de $5 billones, lo que aumenta la presión para próximas colocaciones.

Desde las mesas de operaciones advierten que la combinación de tasas en alza, mayor demanda de liquidez bancaria y una posible reactivación de la presión cambiaria configuran un cóctel complicado para las próximas semanas.

Contexto internacional

En Wall Street, la volatilidad se intensifica tras los últimos datos de inflación mayorista en Estados Unidos, que superaron las expectativas y reducen la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre.

Esto golpea el flujo de capitales hacia emergentes y limita el margen para que activos argentinos encuentren soporte externo.

