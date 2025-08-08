Golpe al Merval y los bonos: Papeles se hunden hasta 9%

Dólares y mercado cambiario

En el frente cambiario, el dólar mayorista sube 0,1% y se ubica en $1.328. El oficial baja 0,4% hasta $1.335, mientras que el dólar MEP avanza 0,3% a $1.332. El MEP Lede, en tanto, registra un salto de 1,0% y se ubica en $1.327,16, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocede 0,2% hasta los $1.331,60.

La brecha cambiaria se mantiene contenida, aunque los analistas advierten que cualquier tensión en la deuda en pesos podría trasladarse a la demanda de dólares financieros.

Bonos y riesgo país

Los bonos en dólares muestran mayoría de bajas moderadas. El AE38 cae 0,3%, el AL41 pierde 0,8% y el GD46 retrocede 0,2%. El GD30 y el GD35 muestran variaciones positivas marginales, con avances de 0,1% y 0,2%, respectivamente.

El riesgo país, medido por el JP Morgan, se mantiene en 773 puntos básicos, sin cambios frente a la jornada anterior. Aunque este nivel es bajo en comparación con los máximos de años pasados, todavía está lejos del umbral de 700 puntos que muchos inversores consideran un punto de inflexión para mejorar el acceso al financiamiento.

Contexto internacional

Mientras el mercado argentino acusa recibo de factores internos, en el exterior predomina el optimismo. A esta hora (15hs), el Nasdaq sube 0,9%, el S&P 500 gana 0,8%, el Dow Jones avanza 0,6% y el Russell 2000 mejora 0,2%.

La performance positiva de los índices norteamericanos refuerza la idea de que el mal humor local responde más a la coyuntura política y económica doméstica que a una tendencia internacional. La performance positiva de los índices norteamericanos refuerza la idea de que el mal humor local responde más a la coyuntura política y económica doméstica que a una tendencia internacional.

Perspectivas para el cierre

El mercado encara el tramo final de la semana con un clima de cautela. Los analistas coinciden en que las bajas de hoy tienen un componente de corrección técnica después del rally de julio, pero advierten que la falta de señales claras en materia de política económica y la tensión política creciente podrían extender la presión vendedora.

Si bien todavía queda margen para que las cotizaciones se muevan antes del cierre, el rojo dominante a media rueda indica que la jornada difícilmente revierta por completo. Para los inversores, la clave estará en el comportamiento de la curva de deuda en pesos, las definiciones políticas en el Congreso y el monitoreo del mercado cambiario, que sigue siendo el termómetro más sensible de la economía argentina.

En este escenario, la pregunta que sobrevuela a los operadores es si lo que se ve hoy es solo una pausa en la recuperación o el inicio de un nuevo período de ajuste.

El cierre de la jornada dará una primera respuesta, pero el verdadero test se verá en las próximas semanas, cuando se ponga a prueba la resiliencia de los activos locales frente a un contexto que combina alta volatilidad política, tasas elevadas y expectativas frágiles. El cierre de la jornada dará una primera respuesta, pero el verdadero test se verá en las próximas semanas, cuando se ponga a prueba la resiliencia de los activos locales frente a un contexto que combina alta volatilidad política, tasas elevadas y expectativas frágiles.

