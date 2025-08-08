"Se ve que no tienen cerebro": El durísimo mensaje de Estela de Carlotto contra Milei por su campaña en PBA

La imagen que enfureció a Estela de Carlotto

En la fotografía difundida por el equipo libertario, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los titulares bonaerenses de La Libertad Avanza y del PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo; el diputado José Luis Espert; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También posaron los ocho principales candidatos seccionales, entre ellos Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro.

La consigna fue ideada por el asesor presidencial Santiago Caputo, junto con Pareja, con la intención de reforzar la confrontación con el kirchnerismo como eje del discurso electoral.

image

Milei y su estrategia: “Están atacando todo lo que les molesta”

Más tarde, en declaraciones a FM Delta y Splendid, Carlotto insistió: “Están atacando todo lo que les molesta. Tener a Cristina (Kirchner) en la situación en que la tenemos es la expresión más tremenda de un momento tremendo de la historia argentina”.

La referente remarcó la necesidad de evitar la confrontación física: “La violencia no sirve, tenemos que unirnos y luchar para que esto termine de una vez como debe terminar, no con violencia”.

El tablero electoral bonaerense

El oficialismo nacional enfrenta un escenario desafiante en el distrito más poblado del país. De acuerdo con fuentes cercanas a la campaña, La Libertad Avanza se encuentra unos diez puntos por debajo de Fuerza Patria en intención de voto provincial.

El gobernador Axel Kicillof conserva una base electoral sólida en la Tercera Sección, mientras que los libertarios ven mejores perspectivas en ciudades como Mar del Plata y un panorama más incierto en Bahía Blanca, tras la negativa del gobierno bonaerense a declarar la emergencia por las inundaciones.

La participación de Milei en actos bonaerenses será limitada y bajo estrictas medidas de seguridad, especialmente en municipios del Conurbano. El antecedente de 2023, con un desempeño provincial por debajo de lo esperado, motiva al oficialismo nacional a concentrar esfuerzos en el interior, con la meta de exhibir mejoras en los números aunque no logre imponerse en la provincia.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Es oficial: Un importante aeropuerto del país cierra temporalmente

La nueva estafa bancaria por mail que vacía toda tu cuenta en segundos

Karina Milei vistió de violeta a Mauricio Macri y le borró el nombre al PRO