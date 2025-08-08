El inicio formal de la campaña de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires quedó envuelto en polémica y quien eligió no quedarse callada fue la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. En declaraciones radiales, due lapidaria con el Gobierno.
"Se ve que no tienen cerebro": El durísimo mensaje de Estela de Carlotto contra Milei por su campaña en PBA
Estela de Carlotto fulminó al gobierno de Javier Milei por su polémica campaña en la provincia de Buenos Aires y el "Nunca Más".
En los hechos, el Presidente eligió una imagen tomada en Villa Celina, La Matanza, en la que aparece acompañado por sus principales referentes y sosteniendo un cartel con la frase “Kirchnerismo nunca más”, un guiño directo a la histórica consigna vinculada al informe de la CONADEP.
La referencia provocó el rechazo inmediato de Estela de Carlotto, quien en diálogo con AM 990 expresó: “Ya no saben qué hacer para humillarnos, para doblar la historia”. Además, calificó a la actual gestión como un gobierno “infernal” y pidió que “termine sin violencia, pero pronto”.
En la misma entrevista, la dirigente de derechos humanos apuntó contra el oficialismo:
“Se ve que no tienen cerebro y por eso tienen que copiar y ofender”.
La imagen que enfureció a Estela de Carlotto
En la fotografía difundida por el equipo libertario, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los titulares bonaerenses de La Libertad Avanza y del PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo; el diputado José Luis Espert; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También posaron los ocho principales candidatos seccionales, entre ellos Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro.
La consigna fue ideada por el asesor presidencial Santiago Caputo, junto con Pareja, con la intención de reforzar la confrontación con el kirchnerismo como eje del discurso electoral.
Milei y su estrategia: “Están atacando todo lo que les molesta”
Más tarde, en declaraciones a FM Delta y Splendid, Carlotto insistió: “Están atacando todo lo que les molesta. Tener a Cristina (Kirchner) en la situación en que la tenemos es la expresión más tremenda de un momento tremendo de la historia argentina”.
La referente remarcó la necesidad de evitar la confrontación física: “La violencia no sirve, tenemos que unirnos y luchar para que esto termine de una vez como debe terminar, no con violencia”.
El tablero electoral bonaerense
El oficialismo nacional enfrenta un escenario desafiante en el distrito más poblado del país. De acuerdo con fuentes cercanas a la campaña, La Libertad Avanza se encuentra unos diez puntos por debajo de Fuerza Patria en intención de voto provincial.
El gobernador Axel Kicillof conserva una base electoral sólida en la Tercera Sección, mientras que los libertarios ven mejores perspectivas en ciudades como Mar del Plata y un panorama más incierto en Bahía Blanca, tras la negativa del gobierno bonaerense a declarar la emergencia por las inundaciones.
La participación de Milei en actos bonaerenses será limitada y bajo estrictas medidas de seguridad, especialmente en municipios del Conurbano. El antecedente de 2023, con un desempeño provincial por debajo de lo esperado, motiva al oficialismo nacional a concentrar esfuerzos en el interior, con la meta de exhibir mejoras en los números aunque no logre imponerse en la provincia.
