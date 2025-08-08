Karina Milei vistió de violeta a Mauricio Macri y le borró el nombre al PRO

Live Blog Post

El final del PRO tal como lo conocimos

Guido Carelli Lynch en Clarín:

"Karina Milei logró su cometido. El 26 de octubre, en los cuartos oscuros de las 23 provincias y de la Ciudad habrá boleta violetas con el nombre de La Libertad Avanza. La hermana del Presidente, titular del partido oficialista, delegó la tarea en Eduardo “Lule” Menem, su silenciosa mano derecha.

Para cumplir con el objetivo, el Gobierno creó frentes electorales con el nombre de su partido en el que incluyó a aliados locales, a la UCR y al PRO, en un combo que varió según la política de cada distrito; acordó con cinco gobernadores con distintas condiciones y rechazó a otros, lo que motivó -en parte- la creación del flamante frente opositor Provincias Unidas.

El cierre con el macrismo en la Ciudad después del acuerdo en la Provincia, que adelantó Clarín, terminó por acelerar las conversaciones en una docena de distritos entre ambos partidos. Finalmente habría sociedad en 10. En la mayoría de ellos el aporte del PRO fue “testimonial”, como lo definió un dirigente que colaboró con el armado en dos provincias populosas. El partido fundado por Mauricio Macri necesitaba -como marca la ley de partidos- presentarse en cinco provincias para mantener su personería jurídica nacional. En varias no formará parte de ninguna alianza. (…)".

Maia Jastreblansky y Javier Fuego Simondet en La Nación:

"(…) Los libertarios de Javier y Karina Milei cerraron acuerdos con 5 gobernadores y entendimientos con Pro de Mauricio Macri en 6 distritos, incluida la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los peronistas de Cristina Kirchner -que preside el PJ recluida en prisión domiciliaria- consolidaron la unidad en 18 distritos, pero en otros seis se presentarán divididos.

Respecto a los acuerdos con los gobernadores, los libertarios inscribieron 4 alianzas con mandatarios provinciales: Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (Ciudad). Con Claudio Poggi (San Luis) los violetas suscribieron un “pacto de no agresión” electoral. El mandatario puntano directamente se bajó de la contienda nacional para devolver el favor que la Casa Rosada le hizo en mayo cuando no postuló una lista de LLA en las elecciones provinciales de los puntanos.

Chaco, Entre Ríos y Ciudad son clave porque este año eligen senadores.

Luego de sellar un acuerdo con Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires y con Mauricio Macri en la Capital Federal -en ambos casos el frente se llamará “Alianza La Libertad Avanza”- los libertarios liderados por Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem inscribían una alianza con los amarillos también en otros distritos.

Son los casos de Tucumán (allí Pro está intervenido por el partido nacional, en un proceso en manos del diputados Alejando Finocchiaro), Misiones, La Pampa, Catamarca y Río Negro. En esa provincia patagónica, que este año elige senadores, los libertarios liderados por la diputada Lorena Villaverde armaron un frente más amplio, integrado también por Republicanos Unidos y Creo Río Negro.

En Tierra del Fuego finalmente se inscribió una alianza con Pro a la que se sumaron Republicanos y el Partido Libertario que llevará a Agustín Coto como candidato a senador). (…)".