Polémica declaración de Guillermo Barros Schelotto (Vélez) sobre Exequiel Zeballos

Sin embargo, si los cuatro equipos que tiene por debajo (Aldosivi, Sarmiento, Talleres y Banfield) ganan sus respectivos partidos, la V Azulada deberá afrontar la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores estando en zona de descenso.

La muy floja campaña del primer semestre, en buena parte bajo la conducción de Sebastián Domínguez, dejó a Vélez comprometido con la tabla anual. Hoy, el club no mira la tabla para soñar con una copa, sino para evitar el descenso.

Guillermo Barros Schelotto y Exequiel Zeballos (Boca)

Una vez que finalizó el encuentro en el Pedro Bidegaín, Guillermo Barros Schelotto fue consultado por Exequiel Zeballos, hoy jugador de Boca Juniors.

"Que yo sepa no se hizo ninguna oferta por Exequiel Zeballos", aseguró el entrenador del Fortín, generando una fuerte confusión en propios y extraños.

Al mismo tiempo del partido que se estaba disputando en el Nuevo Gasómetro, Augusto César de ESPN (que cubre al Xeneize), aseguró: "llegó a las oficinas de Boca, un ofrecimiento formal de Vélez por el Changuito Exequiel Zeballos. 3 millones de dólares por el 50%. Boca está por responder y la va a rechazar. Igualmente, está dispuesto a escuchar la oferta".

Es extraño, porque el mismo Barros Schelotto había declarado luego de ganar la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata: "me parece un jugador bárbaro Zeballos".

"Chango", también fue mencionado como posible refuerzo de Elche de España y hasta se nombró un interés de su ex entrenador en Boca, Fernando Gago.

Seguramente se avecinen horas decisivas en cuanto al futbolista del Xeneize, que luego del Mundial de Clubes, no tuvo muchas oportunidades con Miguel Ángel Russo al mando.

