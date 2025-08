Russo hijo desmintió al periodismo por la salud de Russo padre: "Está bien"

image Ignacio Russo. Foto: Prensa Tigre.

Este fin de semana (2/8) de parate del Torneo Clausura, su Tigre no frenó la marcha y venció 1x0 a San Lorenzo, eliminándolo en octavos de final de la Copa Argentina. El gol lo marcó Héctor Fértoli a los 25 minutos del primer tiempo.

2025_08_250802701 Fértoli festeja su gol ante San Lorenzo. (Foto: NA).

Sin más, Russo, una de las figuras del equipo, dialogó en exclusiva con D-Sports y se refirió al estado de salud de su padre, Miguel Ángel Russo.

Mi papá está bien de salud, está contento, está feliz. Se hablan muchas cosas de más, pero el mundo Boca es así. Yo lo veo bien y eso me deja tranquilo. Se habla mucho porque él tampoco dice nada, no tiene por qué hacerlo. Tiene que tratar de ganar el próximo partido y calmar las cosas que se dicen Mi papá está bien de salud, está contento, está feliz. Se hablan muchas cosas de más, pero el mundo Boca es así. Yo lo veo bien y eso me deja tranquilo. Se habla mucho porque él tampoco dice nada, no tiene por qué hacerlo. Tiene que tratar de ganar el próximo partido y calmar las cosas que se dicen

Las declaraciones del atacante van en contraposición de ciertos rumores que surigieron en los medios de comunicación y que indicaban que el entorno del experimentado estratega le habría pedido que dejara de dirigir a Boca luego del clásico ante Racing.

También, la buena salud que dice tener Russo hijo sobre Russo padre contradice lo que deja entrever el técnico sobre su salud. En la conferencia de prensa post derrota del Xeneize ante Huracán, Miguelo tuvo dificultades para contestar una pregunta y para moverse subir los escalones rumbo a la silla que ofrece el salón del Globo.

