Carlos Mac Allister prendió fuego al Consejo de Fútbol de Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Labocatw/status/1950631827355603314&partner=&hide_thread=false URGENTE: A QUIEN ELIGEN?



El Mono Navarro Montoya, Beto Márcico y José Pekerman estarían dispuestos a trabajar como manager en Boca.



Vía @Cristoffede pic.twitter.com/6j54yEympU — Boca Info (@Labocatw) July 30, 2025

"Son los cadetes más caros de la Argentina", el terrible palo de Carlos Mac Allister al Consejo de Fútbol de Boca

El Colorado, que visitió la camiseta azul y oro en 150 oportunidades, fue durísimo con el Consejo de Fútbol de Boca Juniors por la crisis deportiva que atraviesa el Xeneize.

"Ninguno toma decisiones, pero tampoco cobran barato", deslizó en diálogo exclusivo con Radio La Red. Además, aseguró: "Es Riquelme quien decide y es lógico que así sea", en relación al poder de decisión que tiene el CdF en la política de contratación de jugadores y directores técnicos.

También prestó declaraciones para Clarín. "Viste que dicen que la provincia de Buenos Aires es un país dentro de otro país. Boca es un mundo dentro del fútbol. Es un lugar donde hay que tener las cosas claras. Cuando uno piensa que es más importante que la historia del club, se empieza a equivocar… Y lo digo, incluso, por algunos jugadores de nuestra generación", llegó a decir.

image Carlos Mac Allister fue Secretario de Deportes de La Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

En una tónica muy similar, el Ruso Ribolzi, en la pantalla de TyC Sports, se refirió a un hipotético llamado de Juan Román Riquelme para trabajar en el club.

El campeón de la Copa Libertadores 1977 e Intercontinental 1978 como jugador, indicó: "Si me llama Riquelme para ser parte del Consejo de Fútbol, primero le agradecería por Boca y con muchísimo respeto le diría que no, porque hay diferencias, hay cosas que uno a esta altura de mi vida no estoy para eso, si tomara decisiones, ¿sabés cuánto duro?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1951066421397512698&partner=&hide_thread=false Jorge 'Ruso' #Ribolzi en @tycsports:



"Si me llama #Riquelme para ser parte del Consejo de Fútbol, primero le agradecería por #Boca y con muchísimo respeto le diría que NO, porque hay diferencias, hay cosas que uno a esta altura de mi vida no estoy para eso, si tomara… pic.twitter.com/5FuQRbNeyr — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) July 31, 2025

Te puede interesar de Golazo24...

AFA castigó a Central Ballester por la agresión a Luis Ventura ¿y las apuestas clandestinas?

Gustavo Costas (Racing) y Marcos Rojo: Periodista de ESPN vs Marcelo Benedetto

Por el programa de Gustavo López, Boca volvió a ser blanco de burlas de River

Polémica en River por la decisión de Marcelo Gallardo con Franco Armani