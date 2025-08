AFA castigó a Central Ballester por la agresión a Luis Ventura ¿y las apuestas clandestinas?

A raíz del violento episodio, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) resolvió que Central Ballester jugará todos sus partidos como local, por lo que resta del año, sin público. La sanción se basa en la Ley Nº 11.929 y su decreto reglamentario, por considerar que hubo “falta de organización adecuada” en materia de seguridad.

AFACASTIGOACENTRALBALLESTERPORLAAGRESIONALUISVENTURAYLASAPUESTASCLANDESTINASFOTO3 La AFA le aplicó una muy dura sanción a Central Ballester a jugar sin público y a 11 jugadores tras la agresión que sufrió Luis Ventura. (Foto: Captura de TV)

La brutal agresión que sufrió Luis Ventura en el partido Central Ballester y Victoriano Arenas

Los hechos se produjeron tras el empate 2-2 entre Central Ballester y Victoriano Arenas que derivó en la cruel agresión contra el periodista Luis Ventura, que recibió un impacto en la cabeza por el cual fue internado y días después recibió el alta médica.

El duelo por la 19na fecha de la Primera C Metropolitana terminó en escándalo luego de que Jacky Ntomba convirtiera el empate para el dueño de casa en el octavo minuto de descuento del segundo tiempo.

Según El Ascenso x3, tras el tanto del Canalla es que inició una gresca generalizada entre ambos planteles a la que se sumó la barra brava del local. En medio del caos es que Ventura (DT de CAVA), al salir de la escena, recibe un impacto en su cabeza que le deja tendido en el césped y por el cual requirió de asistencia médica.

Hay que mencionar que Ventura había hablado de las apuestas clandestinas detrás de la agresión que sufrió en este partido pero aún no denunció quien estaba detrás de las apuestas y ni la AFA se pronunció al respecto.

El periodista y entrenador aclaró su situación y reveló que por las heridas tomó la decisión de apersonarse en una clínica porteña y que no estuvo presente en la entrega de los Martín Fierro de Radio (los cuales entrega APTRA, institución que preside): “Me pegaron de costado, medio de atrás, a la altura de sien. Tengo la cabeza hinchadísima. Me llevaron unos muchachos de Victoriano a la ambulancia y decidí irme porque quería ir al Martín Fierro (de Radio), pero me di cuenta que no estoy en condiciones. Voy a la Trinidad de Palermo, si me tienen que internar me internaré”.

“Estoy bien, avisé a mi familia. Fue una trifulca donde nos masacraron”, relató Ventura respecto al episodio que tuvo lugar en José León Suárez y conmocionó al fútbol argentino en diálogo con Infama.

Agrega El Ascenso x3 que una hora y media más tarde de acontecido los sucesos se trasladó al plantel de Victoriano Arenas a la comisaría más cercana para tomarles declaración.

Embed - Central Ballester 2-2 Victoriano Arenas | El Show del Sur

Más notas de Golazo24

Gustavo Costas (Racing) y Marcos Rojo: Periodista de ESPN vs Marcelo Benedetto

Polémica en River por la decisión de Marcelo Gallardo con Franco Armani

El capitán de Riestra dijo que no le darán importancia al duelo vs. Racing

El posible sucesor de Scaloni en la Selección Argentina acumula pergaminos

Detener a River: el DT de San Martín anticipó cuál es la zona clave para ganarle

Confirmado: El equipo donde jugará Messi hasta 2028