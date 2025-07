Video: La brutal agresión a Luis Ventura que lo dejó afuera de los Martín Fierro

Embed LUIS VENTURA HABLA DE SU AGRESIÓN: LE GOLPEARON LA CABEZA



El Martín Fierro siguió, pero la ausencia de Ventura se sintió

Mientras en Palermo se desplegaba la alfombra roja, el gran ausente era Ventura, que seguía con hielo en la cabeza y un ojo vigilando que no hubiera complicaciones. "Voy a ir a la Trinidad, ahí en Palermo, y si me tienen que internar, me internaré. No necesito puntos, pero tengo todo inflamado. A lo mejor me tienen que cortar para que drene la sangre", explicó.