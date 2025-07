Martín Fierro de Radio 2025: Beto Casella y Marcelo Palacios se llevaron el Oro

Embed "NADIE NOS PARA", DE ROCK AND POP, SE LLEVA EL MARTÍN FIERRO DE ORO DE LA FM#MFRadio2025 pic.twitter.com/czxw5xmDjf — América TV (@AmericaTV) July 28, 2025

Casella arrancó su discurso con una honestidad brutal: "Me da vergüenza y me parece que es desmesurado este premio sin falsa modestia". Después pasó a recordar su niñez: "Le pedí a mi viejo que me regale una Spica usada porque no había plata… escuchaba Radio Rivadavia, nada más prácticamente, y yo solito estaba con Fontana, con Larrea, La vida y el canto, Carrizo, La oral deportiva…". Una lista de leyendas de la radio que marcó a toda una generación.