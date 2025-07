María O'Donnell disparó contra el Gobierno tras ganar el Martín Fierro de Radio

Y siguió: "La conversación pública no puede estar de la mano del insulto, del agravio, del chiste de mal gusto, la discriminación, la burla". "La burla al distinto, asignarle a alguien por su preferencia sexual una perversión, no se puede dejar pasar. Tenemos que preservar el debate público. Y tenemos que hacerlo además porque no es un problema de forma, es un problema de fondo. La democracia necesita que la conversación pública no reconozca, no insulte y no discrimine al otro", sumó.