"Es verdaderamente muy grave": Julia Mengolini dio detalles de su denuncia a Javier Milei

Baby Etchecopar saltó en defensa de Julia Mengolini

Hace algunos días fue el presidente Javier Milei quien decidió denunciar a Julia Mengolini al igual que a otros periodistas.

El conductor Baby Etchecopar rápidamente salió a bancar a su colega y se mostró en contra de la embestida judicial por parte del economista.

"No es mi amiga y siempre he criticado lo que dijo Mengolini, pero estoy al lado tuyo porque yo hubiera preferido un presidente que te diga: 'Pedime disculpas'. Y no que te haga una denuncia por calumnias e injurias", expresó el conductor.

Y agregó molesto: "Realmente no me gusta que nos denuncie el Presidente. Creo que tenemos que tener un país sin denuncias a los periodistas".

