Cambian las tarjetas de crédito: Cómo unificar límites y no quedarse sin tope

¿Qué ventajas ofrecen los límites dinámicos en las tarjetas de crédito?

Esta nueva funcionalidad para tarjetas de crédito resuelve problemas frecuentes que enfrentan los consumidores. Por ejemplo, ante la compra de un electrodoméstico costoso, muchas veces los comercios no permiten dividir el pago en dos tarjetas. Con Límites Dinámicos, se puede usar el tope total unificado y pagar con un solo plástico, evitando rechazos o la necesidad de buscar alternativas.

Otra ventaja es poder aprovechar las promociones específicas que ofrecen algunas marcas. En ocasiones, una tarjeta puede brindar cuotas sin interés o descuentos exclusivos que la otra no tiene. Con esta herramienta, el usuario puede utilizar esa tarjeta con la tranquilidad de contar con el tope completo disponible.

También resulta útil en el exterior, ya que en algunos países o comercios sólo aceptan una marca específica. Si el usuario lleva consigo solo una tarjeta y no tenía saldo suficiente en ese plástico, ahora podrá acceder al total del límite sin preocuparse por esa diferencia.

galicia tarjetas de crédito.jpg

Desde BBVA destacaron el aporte que esta herramienta representa para sus clientes. “En BBVA confiamos en el poder de la innovación al servicio de necesidades cotidianas. Gracias a una alianza estratégica con Prisma, desarrollamos una solución que les permite a nuestros clientes disponer de la suma de los límites de compra de sus tarjetas BBVA, indistintamente de cuál elijan para pagar”, remarcó Mariano Mancurti, gerente de Medios de Pago de la entidad.

Por su parte, Mario Zagaglia, líder de Medios de Pago en Banco de Córdoba, señaló: “Procesar ambas marcas con el mismo procesador nos permitió dar un paso clave hacia un modelo de cliente único. Con Límites Dinámicos, ofrecemos la posibilidad de utilizar el total del disponible en cualquiera de las tarjetas de crédito, sin trámites ni gestiones adicionales, reduciendo fricciones y rechazos en el momento de la compra”.

¿Cómo aprovechar al máximo los nuevos límites dinámicos de las tarjetas de crédito?

Los usuarios que deseen aprovechar esta funcionalidad deben tener en cuenta que no todas las cuentas están habilitadas automáticamente. Es necesario que al menos una de las tarjetas no esté en mora y cuente con límite disponible. El banco es quien gestiona y habilita la opción de unificación, por lo que es posible que, por ahora, no todos los clientes puedan utilizarla.

En cuanto a su funcionamiento, el usuario no necesita hacer ningún trámite adicional ni modificar su operatoria habitual. Simplemente, al momento de pagar, podrá utilizar el límite consolidado en cualquiera de sus tarjetas de crédito habilitadas.

