Mark Zuckerberg deberá responder desde el banquillo de los acusados

Esto quedó al descubierto en el escándalo de Cambridge Analytica, cuando una aplicación desarrollada por el profesor Aleksandr Kogan recolectó datos de millones de usuarios.

Escándalo de dimensiones

El escándalo de Cambridge Analytica fue una grave violación de privacidad que involucró el uso indebido de datos personales de millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento, para influir en procesos políticos.

Aunque solo 270.000 personas aceptaron participar en un test, los datos obtenidos permitieron crear perfiles psicográficos de cerca de 30 millones de usuarios, según The New York Times y The Intercept.

Cambridge Analytica, vinculada a Steve Bannon, asesor de Donald Trump, utilizó la información en campañas como el Brexit, las elecciones legislativas de EE. UU. en 2014 y la campaña presidencial de Trump en 2016, según The Guardian y The New York Times.

La demanda sostiene que Facebook firmó acuerdos especiales con compañías dirigidas por entonces miembros de la junta directiva, permitiéndoles acceder a datos de amigos de usuarios incluso después de que Zuckerberg declarara que se estaban reforzando las medidas de seguridad.

Qué dicen los acusados

Los acusados afirman que los demandantes no tienen pruebas de conducta ilícita.

Sostienen que “la evidencia demostrará que, bajo la dirección de la junta, Facebook trabajó eficazmente para cumplir con la orden de 2012” emitida por la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Según la defensa, la empresa implementó un sistema sólido de controles de privacidad, mantuvo a la FTC informada sobre sus avances, y los acuerdos con determinadas empresas no violaron los términos del acuerdo de 2012.

Consideran que se trató de

Un evento traumático provocado por el engaño premeditado de Cambridge Analytica, y no por una falta de supervisión de los fiduciarios de la compañía Un evento traumático provocado por el engaño premeditado de Cambridge Analytica, y no por una falta de supervisión de los fiduciarios de la compañía

El juicio se lleva a cabo en Delaware, estado donde está registrada Meta, y no contará con jurado. El veredicto será emitido por el juez en las semanas o meses posteriores a la conclusión de las audiencias. Detalla la agencia Reuters.

