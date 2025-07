Hollywood en guerra: James Cameron abraza la IA que Disney combate

Embed - "I warned you guys in 1984": 'Terminator' director James Cameron on concerns over AI

Del otro lado de la trinchera, la resistencia humana está encabezada por actores como Justine Bateman, quien disparó la frase más demoledora contra la nueva ola: "Usar la IA para una escena es una regurgitación del pasado". Los sindicatos de guionistas (WGA) y actores (SAG) advierten sobre el apocalipsis laboral que se avecina.

El plan secreto que nadie quiere nombrar

Pero la verdadera alarma, la que mantiene en vilo a Hollywood, es el objetivo final que nadie se atreve a mencionar en voz alta: la creación de "humanos digitales". La posibilidad terrorífica de que Humphrey Bogart pueda protagonizar una película con Selena Gomez sin que ninguno de los dos (o sus herederos) vea un centavo de más.

Se trata de crear actores perfectos que no se cansan, no piden aumentos, no tienen un mal día y, lo más importante, no están afiliados a ningún sindicato. Una jugada que podría jubilar para siempre a las estrellas de carne y hueso. Mientras los sindicatos se protegen exigiendo el consentimiento de un actor para usar su imagen, la IA prepara la estocada final: ¿para qué usar la imagen de un actor si puedes crear uno desde cero?

image El caso más paradigmático de esta hipocresía es The Electric State de los hermanos Russo para Netflix, que usa efectos de IA de forma masiva pero con una ironía brutal: su presupuesto superó los 300 millones de dólares. El ahorro prometido por la IA resulta, por ahora, un cuento chino que solo beneficia a las empresas tecnológicas.

La pregunta que ahora resuena en los pasillos de los estudios es aterradora: si la IA se nutre de todo lo que los humanos crearon durante un siglo, ¿qué pasará cuando ya no quede nada nuevo que copiar? ¿Estamos frente al nacimiento de una nueva forma de arte o asistiendo, en vivo y en directo, al suicidio creativo de Hollywood?

El tiempo dirá si la próxima estrella de cine será de carne y hueso o solo un eco en la máquina.

