Alarma en Marvel: La Fase 5 recaudó menos que la 1 y urge un cambio de modelo

Mala combinación: presupuesto XXL, público cambiante

La cosa no pasa sólo por la plata que entró, sino por cómo está pensado todo el negocio. Marvel sigue apostando a pelis que cuestan más de 200 millones cada una, y necesitan que cada estreno sea un hit mundial para no perder plata. Pero el público ya no es el mismo, la gente se fija más, el cine está caro, y el streaming se metió fuerte en la jugada.