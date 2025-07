Javier Milei aprieta el acelerador y la foto que inquieta a la Rosada

Live Blog Post

9 de Julio: Qué gobernadores confirmaron y cuáles no irían

De acuerdo a la mayoría de las versiones periodísticas, la mayoría de los gobernadores pegarían el faltazo a la vigilia que Milei prepara para el martes por la noche en Tucumán, como víspera del acto del 9 de Julio. Sólo un puñado de jefes provinciales irán a la provincia del norte, además del anfitrión Osvaldo Jaldo.

A esta hora, los únicos que confirmaron son Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones). El resto, tanto del peronismo como de los ex Juntos por el Cambio, o no irán o todavía lo están evaluando. Algunos enviarían a sus vicegobernadores a la cita.

Los cálculos más optimistas prevén una decena de gobernadores presentes, mientras que los más pesimistas, apenas cinco. La cifra contrasta notablemente con la asistencia casi perfecta de la víspera del 9 de julio del año pasado, cuando Milei convocó a los jefes de cada provincia a firmar el denominado Pacto de Mayo.

Axel Kicillof -totalmente enfrentado con Milei- ya definió que no irá. Tampoco estará Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contra quien Milei cargó fuerte en la previa a las elecciones porteñas y a quien le negó el saludo en el último Tedéum en la Catedral. No sólo Macri se ausentará: tampoco irá la vicejefa Clara Muzzio.

Entre las provincias de mayor peso no estará el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de viaje oficial en Washington, aunque tampoco irá su segunda, Gisela Scaglia.

Los dos gobernadores del PRO tampoco estarán en Tucumán: ni Ignacio Torres, de Chubut, ni Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. Pero además de ellos, como en el caso del radical Pullaro, se presume que Marcelo Orrego y Claudio Poggi, de San Juan y San Luis, dos que llegaron al poder por Juntos por el Cambio, no asistirán.

Si bien no lo comunicó formalmente, en la cita tampoco estaría el mendocino Alfredo Cornejo, que representa a todos los gobernadores en el Consejo de Mayo que armó el Gobierno. En la misma situación está el chaqueño Leandro Zdero, aliado electoral de Milei, pero que no viajaría a Tucumán.

Otro radical que no irá es Gustavo Valdés (Corrientes), que viene de frustrar un acuerdo electoral con el Gobierno de cara a las elecciones en las que se definirá a su sucesor.

Del peronismo, en tanto, además de Kicillof, parecen obvias las negativas de Sergio Ziliotto y Gustavo Melella, de La Pampa y Tierra del Fuego, totalmente enfrentados con el Gobierno.

En el lote de los gobernadores de movimientos provinciales que todavía no anunciaron públicamente si irán o no figuran Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). No está confirmado tampoco qué hará el gobernador cordobés Martín Llaryora.

Entre los mandatarios provinciales que no asistirán argumentan que no tienen aviones propios para asistir, así como problemas de agenda.