El 'Pacto' ahora es 'Acta de Mayo', con nueva fecha por la Copa América y vigilia en Tucumán

"El Pacto de Mayo, que ahora no es de mayo (... ) parece ser un contrato de adhesión que uno está obligado a firmar sin discutir nada. Esto no es ni pacto ni es de mayo... lo primero que merece es un cambio de nombre y luego una discusión de su contenido y de sus resultados" "El Pacto de Mayo, que ahora no es de mayo (... ) parece ser un contrato de adhesión que uno está obligado a firmar sin discutir nada. Esto no es ni pacto ni es de mayo... lo primero que merece es un cambio de nombre y luego una discusión de su contenido y de sus resultados"