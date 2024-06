La Ley está aprobada, el debate es Ganancias y Aerolíneas, y el Javier Milei que viene

Javier Milei-FMI-BCRA.png Llega la hora de la verdad para Javier Milei.

El desempleo opaca la baja de precios

La semana comenzó con ruido en los mercados luego del largo feriado. ¿Qué es lo que está pasando? Ya no puede ser atribuido a la política que pone palos en la rueda. Al menos no del todo. La baja de la inflación es real. Pero surgen dudas sobre el sustento a largo plazo. Para los trabajos de opinión que elabora el equipo del Presidente, el aumento de los precios ya no es la principal preocupación de la población. Tal como lo hemos adelantado aquí semanas atrás, empezó a asomar el empleo. El miedo a quedarse sin trabajo. Algo parecido a lo que terminó sucediendo en la década del '90 durante la convertibilidad. La estabilidad de los precios estaba fuera del radar pero no había dinero porque el trabajo se desplomó con la recesión 1998/1999. Sí, el escenario presenta algunas divergencias ahora. Para la creación de trabajo se necesita reactivar la capacidad operativa de las industrias y recibir inversiones. De eso se trata el tan mentado RIGI. Este lunes 24/06, el INdEC informó que la desocupación en el 1er. trimestre del año llegó al 7,7% de la población económicamente activa. En el Conurbano el mismo dato se elevó al 9%.