Pacto de Mayo en julio, guiño a Jaldo y Francos apura a los diputados

En esa línea, destacó la labor del gobernador de Tucumán, el peronista Osvaldo Jaldo, por haber colaborado con el oficialismo “a pesar de ser de otro color político” y en razón de esa ayuda es que se elige a esa provincia para la hipotética firma del pacto.

francos conferencia.jpg Guillermo Francos insiste con el Pacto de Mayo y con mantener el impuesto a las ganancias y a los bienes personales que quitaron los senadores del paquete fiscal.

Insistencia en Diputados

En cuanto a la eliminación de la 4ta categoría del impuesto a las ganancias y a los bienes personales en el Senado, Francos afirmó: “en eso vamos a insistir”, en Diputados.

“Pese a modificaciones en el recinto, algunos temas que han caído, no deja de ser este momento un triunfo impresionante. Falta todavía que la ley vaya a Diputados, pero no sé si tenemos real dimensión de lo que pasó en la Argentina. El mundo está mirando este proceso de transformación sustantivo de pasar de un populismo berreta que nos ha destruido, a un manejo impresionante de la libertad en todos los niveles. Por eso somos el centro de atención del mundo y estamos en el centro del debate ideológico. Me parece un avance importantísimo”, añadió.

“Reconozco que hay modificaciones del Senado que son aportes, que hacen interpretar mejor la ley; en otros queremos insistir en Diputados. Es un paso adelante haber obtenido aprobación en ambas cámaras y no hay otro camino que la aprobación de las leyes con algunas modificaciones, pero en líneas generales están aprobadas por ambas cámaras”, agregó el funcionario en declaraciones este jueves (13/6) a Radio Mitre.

En ese sentido, anticipó que esta tarde se reunirá con los jefes de bloques ‘dialoguistas’ en Diputados para “apurar” la sanción definitiva de la Ley Bases.

En cuanto a Ganancias y Bienes Personales, dijo que “esos dos temas son los que más impactan en las arcas provinciales, todos los recursos que ingresan por esos dos impuestos son coparticipables. He hablado con todos los gobernadores que querían hablar y estaban esperando esta ley para incrementar los recursos fiscales y equilibrar sus presupuestos. ¿Cómo puede ser que los senadores que representan a las provincias, por ser kirchneristas, no hayan acompañado a los gobernadores que están esperando estos fondos?”.

