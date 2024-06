Ley Ómnibus 2 con Victoria Villarruel, Crexell y 2 de Santa Cruz pero revés en Ganancias y Bs. Personales

Live Blog Post

La noche de los santacruceños ausentes

Si bien habían amenazado con bloquear la votación porque el Ejecutivo Nacional no cumplía con la Provincia de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Elena Gadano luego no fueron tan opositores. Muy importante su rol: ausentarse para todo el debate en particular.

Título 3 no fue necesario el voto de Villarruel

Título 3 sobre Contratos y Acuerdos transaccionales, ganó el oficialismo 37 a 35.

En el Título 4 sobre Promoción del Empleo Registrado, etc. Otra vez 35 a 35. Va de nuevo. Esperan a la senadora María Teresa Margarita González (UP / Formosa). No están Oscar Parrilli ni Juliana Di Tullio. 37 a 33. Aprobado.

Título 5: Modernización Laboral. Se complica el debate por el artículo que Estatuto del Viajante. Varios senadores quieren votar un artículo en particular. Juan Carlos Romero comprende que no deben ser intransigentes (había sido el autor de que se votara por Títulos). Se vota todo el Título menos el artículo 96. 37 afirmativos y 33 negativos. En el artículo 96: rechazado el texto del dictamen oficialista por 2/3 de la Cámara. Prevalece la moción de la senadora.