Leda Bergonzi vs. Padre Ignacio: 2 versiones diferentes del catolicismo carismático

Es una 'corriente de gracia' dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana que se caracteriza por la práctica de carismas tales como hablar en lenguas, la intercesión, la oración comunitaria, los retiros espirituales y jornadas de sanación -clave leer 'The Pentecostal Movement in the Catholic Church' (El Movimiento Pentecostal en la Iglesia Católica), de Edward O'Connor-.