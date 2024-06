Escrache a un senador radical por votar la Ley Bases: "Tiro al Blanco"

"No es casualidad que cuando el kirchnerismo no está en el poder vuelvan los escraches perfectamente organizados. Las amenazas y la violencia no conducen a nada. Los que tienen miedo son ellos porque se les acaba la joda", escribió.

A su vez, agregó que "La patria no está en peligro, peligran sus privilegios", y acompañó el mensaje con el emoji de una bandera Argentina.

Qué dicen los manifestantes

Por otro lado, los manifestantes hablaron con los medios locales y aseguraron que la manifestación fue genuina y en repudio al senador por haber acompañado con su voto la Ley Bases.

Uno de los que se apersonó al aeropuerto a manifestarse contra Blanco fue Pablo Ibañez, quien relató lo sucedido a la radio Aire Libre FM.

“Estuvimos presentes con un conjunto de vecinos, fue totalmente autoconvocado y no fue una decisión de ninguna organización. Hay bronca y calentura por esta decisión cobarde del traidor de Pablo Blanco de votar a favor de una Ley de Base y de hacer toda la sarta de discursos y declaraciones, primero diciendo que no iba a votarla, que no tenía coincidencia. Después se dio vuelta como un panqueque y terminó votando a favor, y hasta inclusive haciéndose el heroico como si fuese que había resuelto algo favorable para el pueblo”, dijo a dicho medio.

Luego Ibañez aclaró que el mismo senador Blanco “había dicho que lo vayamos a buscar, él se metió en este quilombo, sin embargo como una rata, porque fuimos al sector de arribos del aeropuerto, no salió por ahí, salieron todos, salió hasta el intendente de la ciudad por el sector de arribos, pero el señor salió custodiado por la puerta del costado, como hacen las ratas de laboratorio, le prepararon una cajita y se lo llevaron en el móvil del patrullero hasta la casa. Así que repudiamos eso, se lo queremos decir públicamente, abierto a toda la comunidad. Es así, estos tipos pueden hacer lo que quieren porque gozan de impunidad, y la impunidad es la peor resolución de una democracia, poder hacer lo que quieren, poder insultarnos, poder desprestigiarnos como lo hizo, hablando incluso de cosas que no tienen ni siquiera sentido, porque mezcla todo, mezcla el PPD, que no sabe lo que significa porque dice PPT, y mezcla con la ley de contratos de trabajo, que son plazos fijos”.