Piden remover a José Luis Espert de la Comisión de Presupuesto: El motivo

El Presupuesto 2025, otro punto crítico

La diputada también criticó al Poder Ejecutivo por no haber enviado aún el proyecto de Ley de Presupuesto 2025. En ese contexto, sostuvo que la falta de acción por parte de Espert agrava un escenario de “administración financiera opaca y sin control legislativo”.

“El Parlamento no puede ser rehén de la pasividad de quienes deberían garantizar el debate. Si el Ejecutivo no presenta el presupuesto y la comisión no sesiona, estamos frente a una democracia debilitada”, concluyó.

José Luis Espert en el ojo del huracán

En las últimas semanas el diputado Espert ha estado en el ojo de la tormenta y se ha ganado el repudio de sus compañeros de la Cámara baja. El motivo: sus polémicos dichos en contra de Cristina Fernández de Kirchner y su hija, Florencia Kirchner.

En ese contexto, un grupo de 15 legisladores nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para expulsar al diputado libertario de la Cámara de Diputados.

La iniciativa se basa en el artículo 66 de la Constitución Nacional y argumenta que el economista incurrió en una "inhabilidad moral sobreviniente", tras formular declaraciones consideradas "misóginas y denigrantes" hacia Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El hecho que motivó la presentación ocurrió el 11 de junio, durante la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se llevó a cabo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA). En ese contexto, Espert recordó un antiguo posteo suyo en la red social X (ex Twitter) y lo repitió de forma oral ante el auditorio:

“¿Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta?”, dijo en alusión directa a Florencia Kirchner.

Para los autores del proyecto, los dichos de Espert constituyen una forma de violencia simbólica y de género, ejercida además contra una persona sin cargo público, fuera del recinto legislativo y en un ámbito académico. En los fundamentos, los firmantes argumentan que este tipo de expresiones exceden los fueros parlamentarios y deterioran la legitimidad institucional del Congreso.

