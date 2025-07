Detención de CFK: El fiscal de Casación sostiene la domiciliaria pero pide otro lugar

Estos pedidos fueron realizados en una audiencia oral y pública efectuada en los tribunales este medodía por las partes ante los jueces de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

Resolverán esta semana si le dan la razón al fiscal o a la defensa, aunque los plazos vencen en los primeros días de la semana que viene.

A la hora de argumentar el pedido de traslado a otro domicilio, el fiscal Villar consideró que la permanencia en el departamento del barrio de Constitución "ha significado una alteración de la paz pública y los derechos de los vecinos y supone, a su vez, una exposición a riesgos para su persona es lógico disponer el cumplimiento de la condena en un domicilio distinto que limite o elimine tales perjuicios”.

“En este sentido, cabe aclarar que las manifestaciones o demostraciones públicas no pueden censurarse o prohibirse per se, ya que se encuentran amparadas por la libertad de expresión de la condenada y de sus seguidores (siempre que no se lleguen a cometer faltas o delitos, los que en cualquier caso no pueden imputársele a la condenada salvo que ella los haya instigado o favorecido de alguna forma jurídico-penalmente adscribible)”, agregó, según refleja clarín.com.

A su vez, habló sobre “el riesgo para su persona, el cual la defensa esgrimió para que no fuera alojada en una prisión federal, es claramente actual y presente en su residencia actual, en especial en sus salidas al balcón, debe recordarse que el atentado que sufrió fue en una situación de tumulto de sus seguidores”.

En cuanto al pedido de Luciani y Mola, fiscales durante el juicio oral, para que CFK cumpla la condena en una unidad penitenciaria, Villar sostuvo que les "asistía la razón" dado que "no había elementos para excepcionar la solución establecida como regla en el ordenamiento jurídico”.

Sin embargo, expresó a continuación, que “en el momento actual, la condenada ya se encuentra gozando del beneficio de la prisión domiciliaria sin que hasta el momento se haya verificado incumplimiento alguno de las reglas de conducta impuestas (por lo menos el Tribunal no ha dado cuenta de ello)”.

Por lo tanto, estimó que "no parece pertinente retrotraer la situación de la ejecución de la pena a una más gravosa que la actual”.

Como consecuencia de todos estos argumentos, Villar remarcó que el domicilio de cumplimiento de la condena por parte de Cristina Kirchner “no se sigue que los vecinos de la condenada y todas las personas que transitan el lugar deban acostumbrarse a vivir entre disturbios y situaciones anómalas”.

De modo que, sostiene el escrito, “la solución correcta sería el traslado del domicilio de cumplimiento, en los términos antes expresados y conforme lo fundamentado en el recurso de casación, al que me remito”.

Noticia en desarrollo.