Falso superávit, pérdida de iniciativa, fin de la emergencia: Javier Milei debe resetear

Otra decisión equivocada de Luis Petri (¿Qué le vió Cristina Pérez?)

Augusto Taglioni en La Política Online: "El Ejército argentino sumó una nueva molestia con la gestión de Luis Petri. El ministro de Defensa firmó una carta de intención por US$ 100 millones para comprar los vehículos a rueda M1126 Stryke, en un anuncio que hizo durante el encuentro con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el Pentágono.

(...) Sin embargo, fuentes del Ejército aseguran que había opciones mejores que estaban siendo barajadas. Una de ella era el Guaraní, de Brasil, que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión es argentino, de IVECO.

"Si hubiera comprado a los brasileños que son más baratos, además todo el mantenimiento lo pueden hacer en el país. El Ejército trabajó mucho en esto y hubo muchas propuestas. Lo que más consenso tenía eran los brasileños que la ventaja que tenían, es eran de Brasil, es decir, del Mercosur y todas las motorizaciones de Iveco con mantenimiento mucho más barato que lo podes hacer acá y podes priorizar a la industria nacional", agrega la fuente. (…) "el ejército no los había recomendado. El Guaraní aventaja al Striker en que no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil". (…)

La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por US$ 400 millones, quedando cada unidad en valor de casi US$ 2,5 millones cada uno contra los US$ 3,7 millones de cada Stryker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado US$ 67 millones, US$ 32 millones menos que lo que gastó ahora. (…)".